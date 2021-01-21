Онищенко рассказал о неожиданных источниках ротавирусной инфекции

21.01.2021, 21:10, Разное

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Несмотря на то, что кишечные инфекции чаще всего встречаются летом и осенью, ротавирус довольно просто подхватить даже зимой. Почему так происходит, пояснил заслуженный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, на рост заболеваемости ротавирусом влияет сразу несколько факторов. В частности, Онищенко отметил, что сегодня вирусы неспешно приходят на смену привычным нам болезням, которые вызывали микроорганизмы.

«Пейзаж меняется: если в начале и середине прошлого века мы говорили о дизентерии, которая вызывала желудочно-кишечные заболевания — это была классика, то сейчас — это ротавирусная инфекция, передающаяся и через воду, и через продукты», — отметил он.

Причем источники инфекции могут быть самыми неожиданными. В тех же домашних соленьях вирус может преспокойно существовать на протяжении длительного времени.

При этом ротавирус стремительно распространяется, поскольку маловосприимчив к морозам, да и стандартных правил гигиены недостаточно, чтобы уничтожить его.

«Сегодня энтеровирусы, ротавирусы и так далее постепенно вытесняют микробную флору. От микробной инфекции можно защититься с помощью повышения санитарной культуры, но, когда на ее место приходит ротавирусная инфекция, она может прорываться и в зимний период», — пояснил Онищенко.

Отметим, что в Подмосковье, где недавно сразу 96 детей из Красноармейска слегли с симптомами кишечной инфекции, по предварительной версии, школьники подхватили именно ротавирус, поскольку некоторые родители заболевших тоже почувствовали схожее недомогание. О том, что вероятной причиной массового заболевания подмосковных школьников стала ротавирусная инфекция, ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС.