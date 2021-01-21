Названы пять признаков дефицита омега-3

21.01.2021, 21:10, Разное

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Медики назвали пять симптомов дефицита жирных омега-3 кислот, обеспечивающих полноценную работу организма. Они рассказали, как определить, является ли статус омега-3 низким и как восполнить нехватку важных элементов с помощью продуктов питания.

Омега-3 представляют собой группу полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), защищающих клеточные мембраны и внутренние органы от разрушения. Если таких соединений в организме очень мало – появляются проблемы в работе иммунной, нервной и сердечно-сосудистой системах; повышается риск воспалительных процессов, ухудшается состояние суставов, возникают эмоциональные расстройства, синдром хронической усталости. Жирные кислоты также необходимы для выработки сигнальных молекул, называемых эйкозаноидами.

Омега-3 в пищевых продуктах включают эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA), а также их незаменимый предшественник альфа-линоленовой кислоты (ALA). Исследователи утверждают, что дефицит жиров омега-3 наблюдается у большинства людей. На сегодняшний день очень мало научных работ, посвященных конкретному изучению признаков и симптомов недостаточного содержания данных жиров в организме. Для получения более четкого представления об этой теме ученым необходимо провести больше исследований и разработать более эффективные тесты для выявления дефицита омега-3. Проанализировав имеющиеся результаты предыдущих работ, исследователи выделили пять потенциальных признаков недостатка липидов класса омега-3.

Раздражение и сухость кожи

Нехватка жиров омега-3 может быть заметна по состоянию кожных покровов. У некоторых людей чувствительная, сухая кожа или необычное увеличение количества прыщей могут сигнализировать о дефиците омега-3. Жиры омега-3 улучшают целостность кожных барьеров, предотвращая потерю влаги и защищая ее от воздействия раздражителей, которые могут привести к сухости и другим изменениям.

В ходе одного из исследований женщины получали в течение трех месяцев в день по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) льняного масла с высоким содержанием АЛК. У тех, кто принимал продукт, уменьшилась шероховатость кожи и увеличилась гидратация кожи почти на 40% по сравнению с принимавшими плацебо участницами. В ходе другого, 20-недельного исследования конопляное масло, богатое омега-3, ежедневно давали людям с атопическим дерматитом, также называемым экземой, состоянием, которое вызывает сухость и раздражение кожи. Участники испытали уменьшение сухости и зуда, и им потребовалось меньше лекарств местного действия.



Некоторые научные работы показали, что прием добавок EPA и DHA может снизить чувствительность кожи к ультрафиолету. Так, участники, принимавшие по 4 грамма EPA ежедневно в течение трех месяцев, испытали на 136% повышение устойчивости к солнечным ожогам. У людей, потребляющих недостаточное количество продуктов, содержащих омега-3, может меняться цвет кожи, появляются пятна, сыпь, трещины и отслоения на кончиках пальцев. Кожные покровы более подвержены инфекциям и плохому заживлению.

Депрессия

Жиры омега-3 являются важным компонентом мозга и, как известно, обладают нейропротекторным и противовоспалительным действием. Они могут помочь в лечении нейродегенеративных заболеваний и расстройств мозга, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и биполярное расстройство. Многие исследования показывают корреляцию между низким уровнем омега-3 и более высокой частотой депрессии. Один анализ 26 исследований, в которых приняли участие 2160 добровольцев, показал, что прием добавок омега-3 положительно влияет на симптомы депрессии.

После анализа 6 исследований с участием 4605 людей, исследователи обнаружили: среднее потребление 1,3 грамма омега-3 в день снижает симптомы депрессии от легкой до умеренной у пожилых людей по сравнению с плацебо. Хотя многие факторы способствуют развитию психических расстройств, диета с высоким содержанием омега-3 может помочь снизить риск некоторых состояний психического здоровья.

Сухие глаза

Жиры омега-3 играют важную роль в здоровье глаз, в том числе поддерживают влажность глаз и, возможно, слезоотделение. По этой причине многие медицинские специалисты назначают добавки омега-3, чтобы облегчить синдром сухого глаза. Симптомы этого явления часто включают дискомфорт в глазах и нарушение зрения.

В одном исследовании с участием 64 взрослых с синдромом сухих глаз изучалось влияние приема омега-3. Одна группа участников принимала две ежедневные капсулы, каждая из которых содержала 180 мг EPA и 120 мг DHA. Другая группа участников принимала плацебо. Через 30 дней у тех, кто принимал добавки омега-3, наблюдалось меньшее испарение слизистой слез, улучшение симптомов сухого глаза и увеличение выработки слез.

Другие исследования показали, что прием добавок омега-3 не влияет на симптомы сухого глаза по сравнению с приемом плацебо с оливковым маслом. Если сухость глаз заметно усилилась – это может говорить об отсутствии в рационе жиров омега-3. Такой признак нельзя игнорировать, поскольку появлению симптомов сухого глаза могут способствовать и многие заболевания.

Боль и скованность в суставах

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, выступают в качестве эффективных противовоспалительных средств. Они помогают снять воспаление суставов и избавиться от скованности, появляющейся с возрастом. Боль в суставах может иметь связь с остеоартритом или с воспалительным аутоиммунным заболеванием, называемым ревматоидным артритом (РА). Некоторые исследования показали, что прием добавок омега-3 помогает уменьшить боль в суставах и увеличить силу захвата. Исследования также показывают, что омега-3 могут помочь при остеоартрите, хотя необходимы дополнительные исследования на людях.

Изменения состояния волос

Жиры омега-3 не только помогают удерживать влагу в коже, но и поддерживают здоровье волос. Изменение текстуры, целостности и густоты волос могут указывать на низкий статус омега-3. В ходе одного из экспериментов, 1200 участниц получали омега-3 и омега-6 в течении 6 месяцев. В конце исследования у тех, кто принимал добавку, наблюдалось уменьшение выпадения волос и увеличение густоты волос по сравнению с контрольной группой.

Проанализировав другое исследование, медики выяснили, что благодаря приему EPA и DHA улучшается состав жирных кислот в крови и шерсти животных. Обнаруженный состав жирных кислот связан с лучшим качеством волос.

Если выпадение волос усилилось, или они стали более ломкими, сухими, можно увеличить потребление продуктов с омега-3 или принимать добавки с данными соединениями.

Как улучшить статус омега-3

Такие продукты, как семена чиа, льняное, горчичное масло, фасоль, морские водоросли, грецкие орехи содержат альфа-линоленовую жирную кислоту (ALA). В рыбе и других продуктах животного происхождения содержатся DHA и EPA. ALA является предшественником DHA и EPA, а это означает, что тело может преобразовать часть их в эти две жирные кислоты омега-3. Однако коэффициент конверсии очень низкий.



Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение EPA и DHA непосредственно из своего рациона или добавок, а не за счет потребления ALA. Лучшим источником этих кислот считается жирная рыба: сельдь, лосось, скумбрия, сардины, форель и морской окунь. Можно принимать добавки DHA и EPA, содержащие рыбий жир или масло криля. Исследования показывают, что полученные из водорослей ПНЖК эффективны для повышения статуса омега-3. Прежде чем начинать прием добавок следует проконсультироваться с врачом, поскольку высокие дозы способны повысить риск кровотечений или вызвать побочные эффекты при приеме некоторых препаратов.

Источник: www.healthline.com