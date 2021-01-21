 

Итальянские СМИ: Навальный стал орудием антипутинской пропаганды

21.01.2021, 21:04, Новости дня
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Действия блогера Алексея Навального подтвердили, что он является слепым орудием по созданию антипутинской пропаганды, заявило итальянское издание Farodi Roma.

«В Германии вздохнули с облегчением, захлопнув дверь самолета в Москву – иначе и быть не может», – отметили итальянские авторы статьи, подчеркнув, что скандального блогера отправили на Родину «по собственному желанию».

«Его (Навального) действия и заявления подтвердили давно ставшее аксиомой утверждение о том, что он не политический субъект, а объект политики… точнее – ее слепое орудие. Даже его последний почти двухчасовой фильм о президенте России, который он разместил на своем канале в Youtube из тюремной камеры, выдержан в рамках инструкций к медиаплану по созданию антипутинской пропаганды», – подчеркивает Farodi Roma.

Между тем, кураторы проекта, к счастью для Берлина, вероятно, поняли, что «беглый Навальный не представляет реальной пользы», как и другие российские эмигранты, вроде бизнесмена Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова, отмечает СМИ.

«А вот в РФ он может стать идеальной политической жертвой, символом деспотии путинского режима, хотя и блеклой их симуляцией», – заключили журналисты.

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. 



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