 

Мнение: Про гуманный приговор солдату-убийце

21.01.2021, 21:00, Разное
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Второй Восточный окружной военный суд услышал раскаяние солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, и приговорил его не к пожизненному сроку, а к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Говоря про раскаяние, имею в виду его письмо, в котором он написал «Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда».

Год назад я написал: «Не верю в искренность Шамсутдинова. Думаю, что если кого он жалеет, то только себя, что остаток жизни ему придется провести в настоящем аду… А письмо это, скорей всего, подготовили адвокаты. Начали готовить общественное мнение для суда присяжных. Чтобы Шамсутдинов получил не пожизненное лишение свободы, а лишь лет 20-25 колонии…».

Так оно и вышло…

На снимке: Шамсутдинов  сразу после  расстрела сослуживцев в казарме под конвоем военной полиции. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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