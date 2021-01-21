Мнение: Рейтинг Мишлен в России, 100%-я газификация и чья вакцина опаснее

21.01.2021, 20:56, Разное

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1. Знаменитый рейтинг Мишлен (производителя автопокрышек) присудил звезду веганскому ресторану. Политический смысл очевиден — на Западе с каждым годом всё настойчивее пытаются отлучить население от мяса, как от экологически неэтичного продукта:

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2021/01/a_13446938.shtml



Кстати, в этом году Мишлен наконец-то придёт и в Россию, начав наклеивать свои звёзды на отечественные рестораны. Пока что, кажется, только в Москве, однако, надеюсь, доедут гурманы-оценщики и до моего Петербурга.



Конечно, у нас есть свой рейтинг кафе и ресторанов, allcafe.ru. Там пишет знаменитый Борис, на приговор которого обычно можно положиться. Вместе с тем я не так уж часто бываю в ресторанах, и потому я хочу иметь проверенный список мест, в которых с гарантией накормят хорошо.

К слову, вот так выглядит скрытая проверка ресторанов по версии классической французской комедии «Крылышка или ножка»:

2. В «Газпроме», кажется, прислушались к мнению тех читателей блога, которые считают, что повсеместная газификация в России не нужна и во многих местах выгоднее пользоваться другими источниками энергии:

https://olegmakarenko.ru/2032774.html

Теперь речь идёт только о «технически возможной газификации», причём был поставлен конкретный срок её достижения:

https://lenta.ru/news/2021/01/19/all_that_gas/

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал срок полной газификации России. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет к 2030 году.

«К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране», — отметил Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.

3. Продолжают накапливаться новости об американской вакцине от «Пфайзер». В Норвегии в связи с вакцинацией умерли 23 человека:

https://www.rbc.ru/society/14/01/2021/60006c519a79476432459fe5

В маленькой Эстонии погибло 2 человека:

https://rg.ru/2021/01/19/v-estonii-dva-cheloveka-umerli-posle-vakciny-pfizer.html

В Израиле зафиксировано 13 случаев лицевого паралича из-за этой вакцины:

https://lenta.ru/news/2021/01/17/paralich/

Выяснилось, что Европейское агентство лекарственных средств было вынуждено ускоренно зарегистрировать пфайзеровскую вакцину под давлением со стороны властей, несмотря на имеющиеся проблемы:

https://www.gazeta.ru/politics/2021/01/17_a_13444856.shtml

Казалось бы, давно пора перейти на безопасную российскую вакцину. Но в ЕС её собираются проверять вплоть до февраля, и только потом принять решение:

https://www.rbc.ru/society/20/01/2021/6007f69d9a79477ff86dcf09