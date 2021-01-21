Привет нищим! – Личное мнение

21.01.2021, 20:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Знакомьтесь: Моргенштерн. «Музыкант года» по версии журнала для пожилых тётенек GQ.



Фото: Соцсети

На днях этот мерзкий на вид паренёк передал вам всем привет из дубайского, кажется, ресторана.

Вот, собственно, сам привет:

https://t.me/lenamiro/8007

Вырвало? А мне, знаете ли, понравилось.

Пожрал на 200 тысяч рублей (сколько месяцев вам нужно работать, чтобы получить эти деньги?) и поржал над теми, у кого… Короче, над вами поржал.

Сначала я хотела размазать Моргенштерна словом. Я могу, Ну, вы — курсе.

Но прежде чем что-то о ком-то писать, я собираю информацию.

Пацану — 22 года, родился и вырос в Башкирии. Отец, если верить «Википедии», спился и умер от цирроза печени. Мать торговала цветами. Алишер (он же Моргенштерн) был толстым и некрасивым подростком.



Фото: Соцсети

А потом попал, как говорится, в струю и хайпится.

Вам обидно, когда он называет вас нищими и бахвалится своими ресторанными чеками из Дубая, пока вы пялитесь в свой китайский Хуйвей или старый айфон, читая мой пост?

Дочитайте пост до конца, и вам станет ещё обиднее, уверяю вас.

Во-первых, на обиженных мочу возят.

Во-вторых, Моргенштерн не украл.

В-третьих, за ним, в отличие от глупенького и коротенького Тимати, не стоит папка с миллиардами, спонсируя убыточные проекты, лишь бы сынка не нюхал ничего, кроме дамских стрингов.

Моргенштерн хайпится на платформе морального разложения российского общества.

Хайпится на вашей бедности, на ваших комплексах, на вашей неудовлетворённости жизнью.

И пока вы беситесь от бессилия вместо того, чтобы выстраивать свою жизнь так, чтобы вы тоже могли себе позволить пожрать в Дубае на 200 тысяч и не раз, он будет богатеть.

Колодец, из которого Моргенштерн черпает своё благосостояние, — это ваша озлобленность на свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь и желание ваших детей-подростков хавать чёрную икру половниками, как это делает на камеру Алишер.

Можно, конечно, назвать его быдлом. А фигли толку? В конце концов, на 200 тысяч пожрал он, а не вы.

Что чувствуете?

Алишеру же желаю выйти на тот уровень дохода, когда необходимость пиариться на чеках из ресторана всё-таки отпадает.

—