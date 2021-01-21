Мнение: Письмо: “Лучше сделать и пожалеть”

21.01.2021, 20:46, Разное

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Ну вот вам первое письмо, например, как и обещала.

Кто автор – рапан, рыба или нерыба?

Почему так думаете?

Не фокусируйтесь только на определении, особенно не нужно ваших кратких ответов, это не тестирование, это разбор письма.

Разбирайте динамику, положение в поле, рефлексию, самооценку, локус и все остальное.

Дайте анализ. И так, чтобы он был понятен читающим, а не просто ваши заметки на полях.

lightblue07

Уважаемая Эволюция, добрый день!

Посоветуйте, пожалуйста, принять верное решение в моей любовной истории, так что бы не сожалеть впоследствии о выбранном ходе и иметь красивую фигуру в своем поле.

Три года назад на работе я познакомилась с Н, сейчас ему 33, из другой страны. Любовная ОЗ его небольшая, на наш проект приехал как по работе, так и в том числе, чтобы построить отношения и создать семью. Среди коллег отличался скромностью, неприметностью, немногословностью, никто не знал из его ближайших друзей что-либо о его личной жизни. Создавалось впечатление, что он один.

Я (К.) на 7 лет старше. Тогда мне было 37, я хорошо выгляжу, в тот период жизни я много занималась спортом, занималась изучением третьего языка (язык его страны), было много работы и интересного развивающего досуга. Я замужем, у меня прекрасный муж и 2 сыновей, в тот период, о котором идет речь, мы с мужем были в дефолте, я плюсовала. Муж очень много значит для меня, он – мой надежный партнер.

Мне очень сильно понравился Н, это мой типаж внешности, и его молчаливость и ум привели к тому, что я очень быстро влюбилась, и впоследствии сильно полюбила его. Я нравилась ему, но замужняя женщина для него – табу. Он не хотел разрушать ничей брак, а хотел создать свою семью со свободной девушкой. О том, что у него есть такая девушка и только-что родился сын я узнала от него, мы болтали однажды вечером в чате, и он поделился со мной своей радостью. Для меня это оказалось очень сильным крючком, потому что я не ожидала, что у него вообще кто-то есть, а тут – все так серьезно, и тем более ребенок. Сейчас для себя отмечаю, что с этого момента тогда надо было свести на нет всю переписку, стараться погасить в себе все любовные чувства, локус поместить на свою семью. Но все катилось как снежный ком с горы, остановить нахлынувшую любовь казалось невозможным.

Встреч я не инициировала, он иногда забирал меня на машине с вечерних курсов и отвозил домой, иногда приходил просто ко мне на курсы, чтобы вместе пойти домой (мы жили почти по-соседству), иногда мы на выходных уезжали куда-нибудь вдвоем, чтобы увидеться, встречались вечером на 10-15 минут, потому что скучали друг по другу и хотелось нежности. Серьезных отношений тогда не было. Первый год считаю неудачным для себя, потому что мой локус был у него, семья (единственная моя ценность и смысл жизни) тогда отошли на второй план, а на первый вышли мои хотелки, внимание чужого мужчины, яркие любовные чувства, которых не хватало в семье.

Позже я уехала в Москву, в другой офис компании, работала там 4 месяца. Моя семья не смогла присоединится ко мне (это было связано с работой мужа), поэтому я уволилась и вернулась в тот город, к семье. Одновременно получилось найти там и работу в хорошей. Все это время мы продолжали активно переписываться. Так начался второй год моей истории. Началась она некрасиво, мы поссорились, в НГ ночь он отправил свою семью к теще и звал меня к себе. Это было мерзко, НГ – семейный праздник, и стало понятно, что любви нет никакой ко мне, парень просто хочет секса с пылающей к нему девушкой. Для меня, моей личности, второй год стал переломным моментом. Я поняла, что много щипцевала его, сливалась, просто в один момент все взбесило и я захотела, чтоб все было иначе, чтобы он горел ко мне, а не я. Я перестала писать, занялась своими делами, мы с сыном съездили в Москву, сдали квартиру, в которой я жила, посмотрели много красивых мест и классно провели новогодние каникулы. Я вернулась и начала работать в новой компании. Ему ничего не сказала, думала так – буду заниматься своей семьей, своими делами. Спустя месяц Н.пишет:

Н: Ты мне не говорила, что ты в городе.

Я: А что, должна? Да, я в городе, вернулась, работаю.

Н: Надо как-нибудь увидеться.

Я: Не надо.

Кто-то из коллег увидел меня в городе, где-то в магазине, стали на работе обсуждать, спрашивать его, «А что, К. вернулась?», и таким образом он узнал, что я давно здесь.

Потом он позвонил мне. Сказал, что очень соскучился, хотел бы повидаться, можно подойти к твоему офису? Я не морозилась, хочет прийти – пусть придет, мне то что, парой слов перемолвиться. Так вот увиделись, возобновилось общение, но вот за тот первый месяц моей спокойной работы, концентрации на семье, как-будто переменилось что-то. Поле нашей истории как-будто обнулилось и стало на моей стороне, мысли мои стали другими, я как-будто обрела силу. Он стал чаще инициировать встречи, я не соглашалась, поскольку была занята своей семьей, то с детьми в бассейн, то в кино, то развивающие занятия. В один вечер он предложил встретиться, я могла ненадолго, и решила пойти. Конечно, при встрече поняла, что очень сильно люблю его, что ничто никуда не делось, все еще есть и очень живо.

В один из диалогов, когда он хотел встретиться, я написала ему, что не хочу больше встречаться, потому что люблю его. Люблю, но хочу заниматься своей семьей, а он пусть занимается своей.

Позже, как позже выяснилось,перед днем его свадьбы, он звал меня на встречу, я опять отказалась, и он злобно написал мне «Сука!». Я поржала, думаю, ну нет, хватит с меня, оскорблений только мне не хватало. И прекратила всякое общение.

Он писал позже с извинениями, я не отвечала, просто замолчала, и опять стала представлять чистый белый лист в своей голове, не думать о нем. Позже мы помирились.

В один из весенних дней он предложить поехать в кафе пообедать вместе. Ждал меня на парковке, были предпасхальные солнечные деньки. Пишет:

Н: Я тебя жду там-то, ты где?

Я: Иду, скоро буду

Н: Ты не могла бы сесть на заднее сиденье, потому что мой свекр работает водителем, и он может нас увидеть.

Я ничего не ответила, думаю, сейчас приду – я покажу тебе заднее сиденье. Подошла к нему, поздоровалась, и сказала, что ни на каком заднем сиденье я ездить не собираюсь, если ты так боишься, зачем ты вообще встречаешься тогда. У меня был для него небольшой сувенирчик пасхальный куплен, маленькая керамическая фигурка, говорю – на, это тебе. Но я никуда не поеду. Развернулась и ушла. Ему было очень неудобно, глаза забегали, не ожидал такого. Пишет в догонку – « в чем проблема ехать на заднем сиденье?». Для меня это в данной ситуации неуважение, я рада, что не поехала тогда.

Потом он через время пригласил меня увидеться вечером, подъехал на машине, я села, он начал очень сильно целовать меня, обнимать, и сказал, что очень любит меня. Это спустя месяц после его женитьбы! Как же так, думаю. Однажды прочитала цитату И.Тургенева «Сердце мужчины – как широкая дорога. Одновременно несколько женщин могут пройти по ней, пройти – даже не коснувшись друг друга краем своих платьев»…

Проект, над которым мы работали, приближался к завершению. И так получилась, что его чувства разгорелись, а мои еще не до конца успели остыть, и я подумала, что пожалею, если у нас не будет секса. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.. Я была счастлива, хотя и понимала, что расставание неизбежно.

После разлуки наше общение продолжилось, теперь уже в переписке. Скажу в общих чертах. Сначала я очень любила и сильно скучала. Но я не пишу первая, потому что не хочу лишний раз общаться с ним, заполнять свою голову мыслями о нем. Это очень тяжело, жить в семье, а думать и хотеть быть с другим человеком. Пишет, в основном он. Говорит, что любит и скучает. Он сейчас работает в другой стране, но переводится на проект в Россию. Теперь мы снова будем на одном проекте, но в разных городах. Проездом Н. будет в моем городе. Просит увидеться. Я сначала хотела, но сейчас думаю, что не надо нам видеться. В одном из писем я так и написала ему.

Н: Я соскучился, моя любимая. Буду счастлив увидеть тебя.

Я: Я не хочу видеться.

Н: Ты не хочешь видеть меня?

Я: Я не хочу видеть тебя.

Н: Да брось, ни за что не поверю. Я хочу быть рядом с тобой..

Я: Зачем видеться? Рядом – это как? Писать бесчисленные смс-ки в ночи?

Н: Послушать твой голос, заглянуть в твои глаза..

Я: Жене своей в глаза заглядывай..

Н: Ты стала очень царственной и религиозной, но это даже лучше для тебя.

И еще один диалог:

Н: Я перевелся на проект в Россию. Ты сможешь приезжать в Б по работе?

Я: Нет, у меня нет там никаких дел по работе.

Н: Как же нам тогда увидеться? Может, в Москве?

Я: Я и правда не знаю.

Н: Я позвоню, как приеду.

Я: Как хочешь.

Эволюция, подскажите, как мне правильно поступить. Как сделать так, чтобы моя фигура в моем поле и в его глазах была красивой? Будущего с ним нет, встречи «проездом» мне неприятны, а значимость моя для него и его возможности таковы, что ездить ко мне специально (лично ко мне) он не будет. Пишет, что любит и скучает, но это просто слова. Действий с его стороны нет. В семье, предполагаю, у него все хорошо, он очень любит своего сына, жену, наверное тоже. По крайней мере, он может с ней жить – так он сказал когда-то. Он очень хорошо может помещать фокус на человека и его желания, и скорее всего с женой ведет себя так, как ей приятно. Подстраивается под нее во многом, ну а как иначе. Ссор в семье не хочется никому. Он рыбак, может строить переписку так, что влюбляешься в него сильнее. Идти ли на встречу в кафе? Соглашаться ли на большее? Сейчас я настроена отказаться от встречи. Красиво ли это? Не уверена, что смогу легко и спонтанно вести себя с ним. Как вообще быть дальше? Переписка есть, но она исходит, чаще всего, от него, я не форсирую, потому что любовь есть, а будущего совместного нет.

Благодарю Вас.