Создан аэрогель для извлечения воды из воздуха

21.01.2021, 20:40, Новости дня

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Так как чистой воды на планете становится все меньше, ученые из разных стран изобретают все новые и новые способы получения живительной влаги. Один из источников – атмосфера, в которой даже на территории жаркой пустыни присутствует некоторое количество водяного пара.

Однако большинство технологий связаны с затратой энергии, отмечают специалисты. Она, к счастью, не понадобится, если использовать аэрогель, созданный в университете Сингапура. Здесь не нужна даже солнечная панель или ветровой генератор.

Новое вещество отлично впитывает влагу из воздуха и тут же выталкивает ее в виде жидкой чистой воды. За сутки один килограмм геля собирает до 17 литров питьевой воды, которую без дополнительной очистки можно употреблять.