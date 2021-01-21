 

Роботы получили чувство осязания

21.01.2021, 20:40, Новости дня
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Современные роботы хорошо видят и слышат. А ученые из Массачусетского технологического института наделили их еще и тактильными возможностями.

Проще говоря, их робот может дотронуться «рукой» до какой-либо вещи или объекта и сразу определить наощупь, с чем он имеет дело. Разумеется, чтобы срабатывало чувство осязания, как и человек, робот должен предварительно потрогать это «нечто» и запомнить, какое оно.

Однако эта проблема легко решаема при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения. По мнению специалистов, возможность тактильного определения существенно расширит функционал роботизированной техники, которую используют в разных областях. Кроме того, новое качество ускорит работу машины.



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