Роботы получили чувство осязания

21.01.2021, 20:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Современные роботы хорошо видят и слышат. А ученые из Массачусетского технологического института наделили их еще и тактильными возможностями.

Проще говоря, их робот может дотронуться «рукой» до какой-либо вещи или объекта и сразу определить наощупь, с чем он имеет дело. Разумеется, чтобы срабатывало чувство осязания, как и человек, робот должен предварительно потрогать это «нечто» и запомнить, какое оно.

Однако эта проблема легко решаема при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения. По мнению специалистов, возможность тактильного определения существенно расширит функционал роботизированной техники, которую используют в разных областях. Кроме того, новое качество ускорит работу машины.