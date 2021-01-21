Расследование команды Навального «Дворец для Путина» собрало уже почти 40 млн просмотров на YouTube

21.01.2021, 20:36, Разное

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Расследование ФБК* «Дворец для Путина», которое опубликовали 19 января в 16:00 на YouTube-канале политика Алексея Навального, собрало уже 38 млн просмотров. Это следует из статистики, которую показывает видеохостинг.

Скрин: видео команды Навального на YouTube

Видео по-прежнему находится на первом месте во вкладке «в тренде». Уже более 2,6 млн людей отметили, что им понравилось это расследование, 44 тыс. поставили «палец вниз».

Таким образом, новое расследование ФБК про Путина собрало почти 40 млн просмотров чуть более чем за за полтора дня с момента выпуска видео. Для сравнение — фильм «Он вам не Димон», которое команда Навальнго опубликовала почти четыре года назад — в марте 2017 года — за все это время собрало меньше, чем «дворец для Путина» — чуть более 38 млн просмотров. Также у нового видео в два раза больше лайков, чем у видео про экс-президента Дмитрия Медведева.

Расследование «дворец для Путина» приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей. Оно построено на виртуальном и реальном путешествии, а также на рассказах бывшего подрядчика «дворца Путина» Сергея Колесникова.

В ФБК опубликовали качественные снимки владений, которые расследователи связывают с Путиным, после радикального ремонта, а также показали комнаты во владениях и перечислили другие предметы роскоши, которые, по информации ФБК, можно обнаружить во дворце и прилегающих к нему виноградниках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью это расследование и заявил, что, по его мнению, цель подобных материалов — получение денег жульническими способами.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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