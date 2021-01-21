Американские демократы готовят «настоящую войну» против 74 миллионов сограждан

21.01.2021, 20:24, Новости дня

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Вместо того чтобы веселиться по поводу ухода Дональда Трампа, Демократическая партия США затевает войну с внутренним врагом, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Избирателей Трампа уже сравнивают с террористами: так, архитектор войны в Афганистане Стэнли Маккристал заявил, что недовольные американцы радикализуются по образу и подобию иракских боевиков.

Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Странно это говорить, но сегодня последний день администрации Трампа. Если вы поддерживали Дональда Трампа, вам грустно это сознавать по прошествии четырёх лет. С другой стороны, если вы не поддерживали Дональда Трампа, если вы один из многих представителей нашей интеллектуальной элиты, сделавших ненависть к Дональду Трампу центром своей жизни, этот день для вас должен быть очень хорошим! Вы победили, ваша партия теперь контролирует всё. Завтра после полудня Дональд Трамп исчезнет навсегда. Вы получили именно то, чего хотели. Вы должны быть в восторге, вы должны праздновать!

Но они не празднуют. И это примечательно. Никто в Демократической партии сегодня вечером не выглядит счастливым. Они более сердиты, чем когда-либо. Вместо того чтобы ликовать по поводу победы, они планируют мстить людям, которых только что победили. Выдумывают новые способы ранить, унизить, обесценить своих политических противников. Сделать так, чтобы те никогда больше не нашли работу. Бросить их в тюрьму. Сломать им жизнь.

Трудно описать, как странно, дико, ужасно смотреть на всё это. Представьте, что вы выиграли теннисный матч в трёх сетах и тут же, перепрыгнув через сетку, вдарили противнику по лицу ракеткой. Вам было мало просто победить, надо было ещё и сделать больно физически. Вы не могли быть довольны, пока другой человек не закричал в агонии. Кем надо быть, чтобы так поступить? Ну, кем-то вроде тех, кого мы видим сейчас. Это люди, которые становятся ещё более злобными, когда побеждают.

Лидеры Демократической партии теперь решили, что 74 миллиона избирателей Трампа были не просто не правы или введены в заблуждение. Они не просто поддержали не того кандидата, сформировали неправильное мнение, не увидели очевидной правды… Нет! Они представляют куда более серьёзную угрозу, опасность. На самом деле, 74 миллиона избирателей Трампа — террористы. Физическая угроза, надвигающаяся на нас, всех остальных. И мы должны поступать с ними так, как поступают с подобными угрозами. С угрозами существованию страны. Саддам Хусейн, аль-Багдади, Ким Чен Ын, избиратели Дональда Трампа.

Долгие годы нам говорили, что в нашу страну внедрились русские шпионы. Но теперь мы знаем, что всё ещё хуже. Реальная угроза, настоящий враг — внутри. В конечном итоге, именно так всегда и бывает. Среди нас притаились 74 миллиона отступников. С виду они обычные люди, но не обманывайтесь, дамы и господа, это троцкисты, вредители, кулаки. Мы должны их искоренить. Для этого потребуется война, настоящая война, война против нашего собственного народа. Чтобы выразить эту идею предельно ясно, Демократическая партия пригласила военных руководителей: пусть новость озвучат они. Они ведь теперь пресс-секретари партии!

В их числе генерал Стэнли Маккристал. Напомним, если вы забыли: Маккристал — это и есть тот гениальный стратег, который вправе записать себе в заслугу, если можно так выразиться, ведение самой длинной проигрышной войны в истории Америки. Речь идёт о продолжающейся по сей день войне в Афганистане. Вчера Маккристал, получающий огромную зарплату корпоративного директора, отвлёкся от этого увлекательного дела, чтобы отметить, что, согласно его обширному опыту по развалу американской внешней политики, избиратели Трампа ужасно похожи на террористов. Ужасно похожи!

Цитирую: «Я действительно видел схожую динамику в развитии «Аль-Каиды»* в Ираке, где целое поколение озлобленной арабской молодёжи с очень плохими перспективами последовало за сильным лидером, пообещавшим вернуть их в прошлое, в лучшее место, и он привёл их к идеологии, оправдывающей их насилие. Теперь это происходит в Америке».

«Аль-Каида» в Америке… Спасибо, Стэн. Когда-нибудь, когда вы сможете уделить нам время, оторвавшись от обогащения на своих провалах и упадке Америки, мы хотели бы узнать, что же именно было в Афганистане. Что там пошло не так? Конечно, когда у вас найдётся время…

Дата выхода в эфир 19 января 2021 года.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.