 

Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев

21.01.2021, 20:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Владимир Зеленский пригласил 46-го президента США Джо Байдена в Киев. Как передаёт «112 Украина», украинский президент в Twitter выразил уверенность в том, что отношения между странами улучшатся.


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил 46-го президента США Джо Байдена в Киев и выразил уверенность в том, что отношения между странами улучшатся. Как передаёт «112 Украина», об этом украинский президент написал в Twitter.

«Наблюдая за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена во всем известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся», — написал Зеленский.

Как напоминает канал, 20 января 46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден вступил в должность. Байден принёс клятву президента во время церемонии инаугурации в Вашингтоне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Маска

16.07 / Учёные дали неутешительный прогноз по населению Украины к концу столетия

07.07 / В Сети появились данные о смартфоне Google Pixel 5

14.10 / Мантуров заявил, что лекарства от коронавируса подешевели вдвое

24.12 / Украина признала неготовность воевать с Россией

27.11 / В регионах РФ ввели единый телефонный номер по коронавирусу

28.08 / Цена на газ в Украине по-прежнему определяется по формуле “хаб плюс” – Витренко

02.10 / Украина объявила о создании препарата от тяжелых форм COVID-19

29.07 / Живое фото смартфона Vivo S7 раскрывает его характеристики

21.09 / ВВС США анонсировали падение на Землю неработающего российского спутника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска