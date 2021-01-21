 

Мадуро – Трамп ушёл — мы его победили

21.01.2021, 20:24, Новости дня
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«Мы его победили», — так прокомментировал Николас Мадуро уход Дональда Трампа из Белого дома, пишет El Pitazo. «Он ушёл один-одинёшенек, поверженный», — добавил венесуэльский лидер.

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Прежде всего, сегодня, 20 января, в среду, 20 января, ушёл Дональд Трамп. Он ушёл, ушёл, ушёл! Дональд Трамп ушёл. Мы его победили. Победа Венесуэлы! Дональд Трамп ушёл. Прочь, Дональд Трамп! Он ушёл один-одинёшенек, поверженный. Достоинство и самобытность Венесуэлы оказались способны на большее!

Это империя. Трамп ушёл, но империя осталась. И пришёл человек, который в сегодняшнем выступлении — я его смотрел три раза — признал проблемы своей страны. Он заявил, что они переживают серьёзный кризис, и призвал американцев к единству.

Дата публикации 21 января 2021 года.



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