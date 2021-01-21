 

Мнение: Мадуро – победитель Трампа!

21.01.2021, 20:22, Разное
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Прежде всего, сегодня, 20 января, в среду, 20 января, ушёл Дональд Трамп. Он ушёл, ушёл, ушёл! Дональд Трамп ушёл. Мы его победили. Победа Венесуэлы! Дональд Трамп ушёл. Прочь, Дональд Трамп! Он ушёл один-одинёшенек, поверженный. Достоинство и самобытность Венесуэлы оказались способны на большее!
Это империя. Трамп ушёл, но империя осталась. И пришёл человек, который в сегодняшнем выступлении — я его смотрел три раза — признал проблемы своей страны. Он заявил, что они переживают серьёзный кризис, и призвал американцев к единству. (с) Николас Мадуро

https://russian.rt.com/inotv/2021-01-21/Maduro-Tramp-ushyol–mi – цинк

С пафосом конечно перебор, но де-факто конечно Мадуро прав – несмотря на все давление, попытки переворотов, покушения, засылку ЧВК, санкции и прочее, Мадуро устоял, а Трамп ушел гонимый у себя Родине. Отдельный привет всем тем, кто в январе 2019-го года яростно хоронил Мадуро и чавистов.
Разумеется, стоит помнить, что без помощи России, Китая, Кубы и Ирана, сегодняшний пафос Мадуро мог бы и не состояться.

Источник: Colonel Cassad



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