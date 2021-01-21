 

Караулов: Жириновский – создание КГБ

21.01.2021, 20:20, Новости дня
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Российский политик Владимир Жириновский не является талантливым человеком. Об этом заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону российский журналист и телеведущий Андрей Караулов.

По его словам, “талантливый не будет делать водку “Жириновский”.

– Ее однажды [советский и российский артист цирка] Олег Попов выпил. Боже, какой был мат… “Андрей, это был как рашпиль в глотке! Она же не горит, когда ее поджигаешь. Ну что… Настоящие талантливые люди руководят страной сегодня. Они в тени. Их мало кто знает вообще по именам. Так Россия устроена, – отметил журналист.

По мнению Караулова, Жириновский во время выборов забрал себе часть маргинального электората РФ.

– Я предполагаю, что Владимир Вольфович Жириновский – это создание КГБ СССР. Кстати, не самое плохое создание КГБ СССР. Я предполагаю, что Владимир Вольфович, кроме денег или, скажем, поста рыбной промышленности в прежние, ельциновские, годы, или поставиться премьером… Он все к [стороннику президента РФ Бориса Ельцина Михаилу] Полторанину приставал: “Ну назначьте меня, Михаил Никитич, вице-премьером. Как сын буду Борису Николаевичу”. Прохиндей чистой воды. Но забрал на себя огромную часть маргиналов, помог Борису Николаевичу. Как Зюганов забрал другую часть, – сказал Караулов.

Владимир Жириновский – скандальный российский политик, часто выступающий с резкими заявлениями. Например, в 2018 году он говорил, что Украина прекратит свое существование и будет разделена между Россией и Западом.



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