Флаг США вместо военных и Рузвельт вместо Джексона. Как Байден обустроил под себя Овальный кабинет

21.01.2021, 20:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Джо Байден после вступления в должность президента США изменил оформление Овального кабинета в Белом доме. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что Овальный кабинет – в значительной степени символическое место, и все будущие президенты так или иначе меняют его оформление, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность и тип президентства, на который они надеются.

Байден заполнил Овальный кабинет изображениями американских лидеров, сосредоточив комнату вокруг огромного портрета Франклина Рузвельта, который висит напротив стола. Это явный намек на президента, который помог стране преодолеть серьезные кризисы, с которыми сейчас сталкивается и Байден, считает издание. Ранее на этом месте висел портрет президента Эндрю Джексона, которым восхищался президент Дональд Трамп.

Новый глава государства повесил рядом друг с другом парные портреты президента Томаса Джефферсона и министра финансов Александра Гамильтона, которые обычно спорили, – чтобы показать преимущества различных взглядов и их важность для демократии. В комнате также есть парные портреты бывших президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна и бюст бывшего сенатора Дэниела Вебстера, защищавшего Союз.

Вокруг портрета президента Франклина Д. Рузвельта по часовой стрелке: сверху слева президент Джордж Вашингтон, министр финансов Александр Гамильтон, президент Томас Джефферсон и президент Авраам Линкольн. Фото: Билл О’Лири / The Washington Post

В комнате также установили бюсты президента Роберта Фрэнсиса Кеннеди, проповедника Мартина Лютера Кинга-младшего, активистки Розы Паркс, Элеоноры Рузвельт и лидера профсоюзов и активиста за гражданские права Сезара Чавеса.

Издание отмечает, что портрет одного из отцов-основателей, политика и ученого Бенджамина Франклина, размещенный в кабинете, отражает уважение Байдена к науке, а расположенный рядом с ним на книжной полке набор лунных камней олицетворяет амбиции Америки.

Кроме того, из Овального кабинета убрали флаги разных родов войск – вместо них повесили флаг США и флаг с президентской печатью. На бюро рядом со столом стоят личные фотографии, где изображены близкие Байдена.

Отмечается, что стол в комнате остался прежний – это знаменитый The Resolute desk, стол 19-го столетия, который использовали несколько президентов. Сохранились и золотые шторы, висевшие в кабинете Трампа, а ранее – президента Билла Клинтона. Темно-синий ковер также был в офисе во время администрации Клинтона и был выбран потому, что Байдену нравился его глубокий оттенок. Мебель, в том числе диван и столики, из коллекции Белого дома.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

—