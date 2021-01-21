 

Победительница и судья “Танцев со звездами” встретились на Мальдивах

21.01.2021, 20:20, Новости дня
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Экс-участница украинской группы “ВИА Гра”, победительница шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1” Санта Димопулос и судья этого проекта, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар встретились во время семейного отдыха на Мальдивах.

Совместные снимки Димопулос разместила 21 января в Instagram Stories.

“Провожаем”, – подписала она публикацию.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

Димопулос также поделилась фотографией, на которой запечатлены их с Кухар сыновья – Даниэль и Тимур.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

18 января Кухар сообщила, что встретила свой день рождения на Мальдивах, проснувшись от шума океана. Димопулос отдыхает там же с 7 января. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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