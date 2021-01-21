Психолог заявила, что объятия помогают бороться со стрессом

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21.01.2021, 20:16, Разное
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Эпидемия COVID-19, социальное дистанцирование и ношение масок лишили людей возможностей обниматься. Оксана Зиневич, психолог, рассказала, что недостаточность тактильных ощущений может негативно отражаться на здоровье человека.
Эксперт напоминает, что люди должны всегда взаимодействовать друг с другом, так как телесный контакт, тактильные ощущения помогают в борьбе со стрессом и страхами. Без объятий люди чувствуют себя незащищенными, поэтому недостаток телесного контакта может приводить к разным расстройствам психики, что особенно сказывается на одиноких людях и молодежи.

Во время объятий происходит стимуляция нервных окончаний, посылающих в мозг сигналы успокоения и замедляющих вырабатывание кортизола – «гормона стресса». Прикосновения помогают улучшить настроение, возникает чувство счастья, понижается кровяное давление, укрепляется иммунитет и уменьшаются риски возникновений сердечно-сосудистых болезней. Люди, которые обнимаются часто, стареют медленнее, а их продолжительность жизни увеличивается. Но стоит помнить, что обнимающий человек должен быть приятным, так как несимпатичный собеседник, который любит телесный контакт, вызывает стресс и соответственно плохое настроение.

Специалист напоминает, что особенно важны объятия для детей. Они формируют психологическую привязанность, близость, оказывают положительное действие на когнитивное, психологическое и эмоциональное развитие ребенка. Если тактильного контакта достаточно, то ребенок вырастет уверенным, счастливым и спокойным. Если же ребенка не обнимать, то это приведет к отчужденности в отношениях во взрослом возрасте.

Для хорошего самочувствия необходимо не меньше 8 объятий ежедневно. В период тактильного контакта повышается уровень окситоцина, что уменьшает выработку кортизола – «гормона стресса». При этом понижается чувство страха, тревоги, а общая удовлетворенность возрастает. Люди, которых обнимали много, более стрессоустойчивы.

Источник: bel.aif.ru



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