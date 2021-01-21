“Самая длинная серия наблюдений”: Ученые обнаружили “потерянное” тепло Антарктиды

21.01.2021, 20:16, Разное

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Объединенный коллектив французских и австралийских ученых провел исследование, в ходе которого велся поиск причины отсутствия вблизи Антарктиды характерных для всего Мирового океана проявлений глобального потепления. В итоге “потерянное” тепло южного материка было найдено.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Национальный центр научных исследований, Национальный центр космических исследований, Научно-исследовательский институт развития, Парижский университет Сорбонна, Университет Тулузы III Поля Сабатье (все – Франция) и Государственное объединение научных и прикладных исследований (Австралия), стал нерешенный научный вопрос о том, почему температура морских вод вокруг Антарктического континента до сих пор не демонстрирует такого повышения, как во всех остальных объемах Мирового океана. Более того, несмотря на явное проявление глобального потепление в океанах всей Земли, температура в морях вокруг Антарктиды в некоторых местах даже демонстрирует снижение, и этот феномен был назван мировыми океанологами загадкой “потерянного” тепла Антарктиды. Чтобы разгадать её, международная группа экспертов в течении четверти века проводила наблюдения за показателями температуры Южного океана, объединенные общей научной программой SURVOSTRAL. Отмечается, что исследование стало самой длинной серией наблюдений на просторах Южного океана на всем его пространстве с севера на юг. Осуществлялись они с борта одного из французских судов, при этом фиксация глубины, температуры и солености воды производилась при помощи сбрасывания на глубину 800 метров зонда-батитермографа ХВТ. В итоге выяснилось, что некоторое понижение температуры воды, которое наблюдалось в поверхностных слоях воды, на глубине сменяется быстрым и существенным потеплением. Показатели его действительно впечатляют – ориентировочно на 0,04 градуса Цельсия за десять лет, что впятеро быстрее, чем среднее значение по Мировому океану.

Исследователи также информировали, что в ставших объектом исследования просторах вода поднимается к поверхностным слоям со скоростью почти 40 метров за десять лет, и такая динамика является значительно более быстрой, чем прежде предполагалось. Такая динамика вызывает опасение научного мира, так как слишком резкое потепление в глубинных водах у Антарктиды способно в итоге привести к ослаблению мощного циркумполярного течения, окружающего материк, а это может привести к тому, что глобальная морская циркуляция будет нарушена.

Источник: ria.ru