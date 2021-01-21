Ученые: Модель сенсорного нейрона будет искать путь к хронической боли

21.01.2021, 20:16, Разное

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Ученые Университета Флиндерса установили контроль над болью. Они впервые создали уникальную модель сенсорного нейрона, который может воспроизвести два типа сенсорных нейронов, участвующих в формировании боли.

Благодаря новым методам исследователи поняли, что можно с легкостью генерировать огромное число клеток, чтобы ускорить изучение хронической боли. Чтобы провести исследование исследователи воспользовались новыми технологиями и техникой. Они смогли найти способ воссоздания миллионов клеток и дать для тестов много образцов. Эксперты сообщают, что новейшая модель способна воспроизвести сенсорные нейроны, имеющиеся в пучках, называют их ганглиями задних корешков. Они имеют много сенсорных волокон всего тела, а задание состоит в том, чтобы находить тепло, зуд, холод.

Такие нейроны участвуют в сравнении и в передаче сигналов к спинному мозгу, а потом в головной мозг. Исследователи заявляют, что такая подгруппа нейронов необходима для передачи сигналов, которые вызывают боль, а перемены в их передаче запускают процесс развития хронических ощущений боли.

Вместе с затруднениями выделения нужного числа нервных клеток, существует и другая задача, которую связывают с погибелью клеток в период изолирования. Это предоставляет возможность производить чистые популяции 2-х типов сенсорных клеток, что приводит к пониманию их функций.

Источник: ekovolga.com