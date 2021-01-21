Люди с некоторыми заболеваниями желудка могут заражаться SARS-Cov-2 через пищу — гипотеза

21.01.2021, 20:14, Разное

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Вероятность инфицирования через продукты довольно невелика, поскольку желудочная кислота легко нейтрализует SARS-Cov-2, как и многие другие патогены. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которой страдают до 40% взрослых людей, содержимое желудка постоянно попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и повреждение его слизистой. Со временем клетки пищевода могут изменяться и приобретать некоторые характеристики клеток кишечника, которые имеют способность связываться с SARS-Cov-2. Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе предположили, что пациенты с синдромом Баррета — одним из самых серьезных осложнений рефлюксной болезни, – могут иметь риск заражения коронавирусом через ткани пищевода.

Кроме того, стандартное лечение пациентов с синдромом Барретта заключается в подавлении секреции желудочной кислоты. Если кислотность желудка значительно снижена, вирус может беспрепятственно войти в организм с пищей и достигнуть кишечника, считают ученые.

Чтобы проверить эту гипотезу, авторы исследования изучили ткани пищевода 30 пациентов с синдромом Баррета. В во всех образцах были обнаружены рецепторы, способные связываться с вирусом. Ученые создали уменьшенные модели пищевода из этих тканей, а также из клеток, полученных от здоровых людей для сравнения, и проверили их взаимодействие с патогеном.

Результаты показали, что коронавирус может связываться с рецепторами клеток пищевода пациентов с синдромом Баррета. Чем более запущенным было заболевание — то есть клетки пищевода в большей степени приобретали свойства клеток кишечника, – тем выше была вероятность заражения.

«Пока нет никаких доказательств тому, что люди с синдромом Баррета чаще заражаются коронавирусом, но этот вопрос до настоящего момента не был исследован. Возможно, значительная часть населения может быть подвержена повышенному риску инфицирования через пищу, даже не зная об этом», – сообщили авторы исследования. Теперь ученые намерены проанализировать уровень заболеваемости коронавирусом и оценить риски заражения среди таких пациентов.