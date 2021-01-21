НАТО не предоставила доказательств причастности РФ к киберинцидентам

21.01.2021, 20:10, Новости дня

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НАТО не предоставила доказательств причастности РФ к инцидентам в сфере кибербезопасности, о которых говорилось в докладе Таллинского центра передового опыта НАТО о кибербезопасности «Киберугрозы и НАТО 2030», сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Россию по сложившейся у западников практике авторы доклада бездоказательно обвиняют в создании вредоносных программ для шпионажа, нарушении работы критической инфраструктуры, вмешательстве во внутренние дела других государств. (…) До сих пор нам не было представлено ни одного доказательства причастности российской стороны к киберинцидентам», – передает ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что эти заявления являются выдумкой. «Не в стиле наших западных партнеров, а тем более НАТО, что-то проверять, прежде чем запускать в информационное пространство, просто потому что многое из этого – выдумки. Невозможно проверять это», – сказала она.

Тема кибербезопасности и цифровой защиты будет затронута на следующем саммите НАТО в 2021 году, полагает Захарова.

Ранее аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны заявили, что за масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры.

Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран.

Президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.