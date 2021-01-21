Новая администрация США заявила о намерении продлить ДСНВ на пять лет

21.01.2021, 20:10, Новости дня

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Новая вашингтонская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом хочет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, сообщила The Washington Post.

«ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются конфронтационными», – передает ТАСС со ссылкой на газету.

Также сообщается, что президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля, цитирует РИА «Новости» американское издание со ссылкой на источник.

Ранее МИД РФ сообщил, что РФ считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.