 

Новая администрация США заявила о намерении продлить ДСНВ на пять лет

21.01.2021, 20:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новая вашингтонская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом хочет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, сообщила The Washington Post.

«ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются конфронтационными», – передает ТАСС со ссылкой на газету.

Также сообщается, что президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля, цитирует РИА «Новости» американское издание со ссылкой на источник.

Ранее МИД РФ сообщил, что РФ считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Лавров заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией

19.08 / Новые наушники Realme Buds Classic оценили в 5 долларов

09.01 / Дуров заявил, что пользователи WhatsApp перейдут в Telegram из-за новой политики мессенджера

01.12 / “Деньги”. Алина Паш презентовала черно-белый клип о ромах. Видео

19.10 / Эксперт назвала достоинства института общественного наблюдения

25.12 / Зеленский о вероятности нападения РФ со стороны Крыма: Я даже не хочу это представлять. Все тогда будут мобилизованы – и мужчины, и женщины

24.10 / В ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время. В Минэкономики рассказали, когда отменят перевод часов

01.12 / Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить

24.07 / Число заболевших коронавирусом в США превысило 4 млн человек

12.11 / Мурашко объявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска