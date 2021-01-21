Детсткий омбудсмен по Москве назвала слабостью и подлостью вовлечение детей в митинги

21.01.2021, 20:10, Новости дня

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Использование детей в своих политических целях является демонстрацией слабости и подлостью, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, комментируя распространяющиеся в соцсетях призывы к несовершеннолетним выйти на несанкционированные акции.

«Я уважаю право каждого человека на выражение своей гражданской позиции. Но я знаю закон и суть протестных технологий. И технологий манипулирования. Это всегда плохо, но когда они применяются к детям – это недопустимо», – написала омбудсмен в Facebook.

Она напомнила, что за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги есть наказание по Федеральному Закону от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». По словам Ярославской, сами манипуляторы знают последствия, поэтому прячутся за страницами-ботами в соцсетях.

«А дети обычно не знают. Еще они не знают самих технологий манипулирования, не понимают, как виртуозно используют их возрастную психологию политтехнологи, не видят на какие эмоциональные точки те нажимают, чтобы хотелось крушить и все отрицать. Но нажимают – уже сегодня во всех соцсетях, где фактически живет молодежь, все эти технологии налицо. Ни одна революция не закончилась ничем хорошим. Страны с устойчивой экономикой и политической системой обходились веками без революций. Знают ли об этом дети?» – добавила омбудсмен.

Ярославская обратилась к родителям и призвала их разговаривать со своими детьми. «Расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы в направлении, указанном манипуляторами. Расскажите ребенку, что его заставляют прыгать с горы в ущелье. Ему лично это надо?? Зачем?» – призвала она.

«Как Уполномоченный по правам ребенка в Москве я хочу, чтобы права детей не нарушались взрослыми, чтобы никто не вовлекал их в противоправные действия, в наркоманию и другие опасные дела, которые несут риск для их здоровья и психики. И хочу, чтобы каждый взрослый понес наказание за нанесенный вред ребенку. И каждому ребенку я буду помогать в полной мере, всеми своими силами. Поберегите детей!» – заключила омбудсмен.

В среду Роскомнадзор сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ведомство направило руководству соцсети требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий. Аналогичное требование надзорное ведомство направило администрации китайской соцсети TikTok. Роскомнадзор пообещал привлечь к ответственности соцсети за распространение подобных призывов.

В свою очередь председатель Ассоциации организаций по защите семьи, многодетная мать Мария Филина в своем Facebook посоветовала родителям обратить внимание на поведение своих детей, в частности во время прогулок в центре города. «За безобидным призывом кроется вовлечение несовершеннолетних детей к участию в несанкционированных митингах в поддержку Навального (в соответствии с законодательством РФ организация и участие в несанкционированных митингах может грозить наложением административных штрафов и арестами)», – написала она.

Председатель правления «Совет Матерей» Татьяна Буцкая заявила, что узнала о призывах выйти на несанкционированную акцию 23 января от своего 18-летнего сына.

«Организаторы мероприятия прикроются детьми, чем сделают и без того стихийное событие еще более непредсказуемым, параллельно планируя сыграть на сочувствии общества к молодежи», – написала Буцкая в Instagram. Она также посоветовала родителям поговорить с детьми и объяснить всю опасность того, куда их приглашают.

Тем временем, в фонде Навального ФБК уже пообещали компенсировать штрафы тем, кого задержат на незаконных митингах. Об этом на своем YouTube-канале сообщил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.