Мнение: Замедление роста Китая, колхозники без паспортов и подарок России от Байдена

21.01.2021, 20:02, Разное

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1. Китай продолжает замедляться, замедляться и замедляться. Темпы экономического роста там упали до скромных 2,3% в год. Хуже экономика Поднебесной росла только во времена коммунистического председателя Мао (в последний год его правления, в 1976-м, падение составило 1,6%):

https://lenta.ru/news/2021/01/18/kit/

Увы, но у капитализма, к которому благоразумно вернулся в 1979 году Дэн Сяопин, есть предел возможностей. Бесконечно поддерживать столь высокие темпы роста, какие демонстрировал планете Китай в последние четыре десятилетия, уже сложно:

* Сельского населения в стране становится всё меньше, а ведь именно переезд китайских селян в города был одним из главных драйверов экономического бума.

* Общий прирост населения резко сократился, рабочей силы в Китае больше не становится, население стремительно стареет.

* Индустриализация и модернизация Поднебесной зашли уже очень далеко, так что самые доступные низковисящие фрукты давно сорваны, и отдача от перехода на новые технологии уже не будет столь значительной, как раньше.

* Игнорировать проблемы экологии и бесконтрольно загаживать природу промышленными отходами Китай также больше не может – уже просто некуда. А значит, экологические требования будут расти, а рентабельность производства и общие темпы роста, наоборот, будут снижаться.

Примечательно, что все эти факторы, способствующие быстрому экономическому подъёму – огромное растущее население, урбанизация, индустриализация, догоняющее технологическое развитие, наплевательство на экологию – были и в колоде коммунистического Китая при Мао, и в сталинско-хрущевском СССР.

По неизвестной причине коммунисты не смогли продемонстрировать столь же впечатляющего роста – без экономических катастроф, репрессий, голода и дефицита, – как китайские капиталисты после Дэна Сяопина.

2. Из дневников Ольги Берггольц, советской поэтессы, лауреата Сталинской премии:

https://oboguev.livejournal.com/2286008.html

И эта страшная «установка»: «Не вооружать паспортами»! Оказывается, колхозники не имеют паспортов. Молодёжи они тоже не выдаются, — чтоб никто не уезжал из колхоза. Фёдорова взяла к себе «техничками» двух молодых колхозниц и выправила им паспорта. Земскова рвала и метала:

– Зачем ты вооружила их паспортами?

То же самое говорили мне и учителя: – Земскова чинит всяческие препятствия к тому, чтоб молодежь, даже ушедшая от нас в район, получила паспорта. Это ужасно действует на ребят. Они говорят – зачем нам кончать, нас отсюда всё равно никуда не выпустят, а ещё говорят, что молодым везде у нас дорога…

По ссылке ещё несколько грустных зарисовок из колхозной жизни.

3. Новый американский президент Джо Байден относится к России не слишком-то дружелюбно. Однако если мистер Байден выполнит хотя бы часть обещаний, которые успел раздать своим «зелёным» избирателям, нам, пожалуй, надо будет задуматься об установке памятника в его честь:

https://lenta.ru/news/2021/01/20/gift/

Избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого состоится 20 января, готовится в первый же день подписать документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщает CBC News.

Это решение станет подарком для России, поскольку в ближайшие несколько лет США столкнутся с нехваткой нефти и газа, на которой могут заработать и российские компании. <…>

Запрет станет продолжением политики США Барака Обамы, в администрации которого Джо Байден занимал должность вице-президента. В 2015 году 44-й президент США согласился с аргументами экологов, но его преемник Дональд Трамп на четвертый день своего президентства отменил решение и пообещал завершить прокладку нефтепровода.