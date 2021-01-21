Мнение: Письмо: “Все сделала сама: Ииии-го-го!”

21.01.2021, 19:52, Разное

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Вот еще письмо.

Задание такое же, как и в прошлом.

sarso

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Благодарю Вас за Ваш блог, за комментарии и интереснейшие разборы.

Помогите, пожалуйста, понять, что представляла собой ситуация, которая произошла со мной 13 лет назад. Мой косяк? Хвост?

Сейчас мне 33, не замужем, никогда не была, не в отношениях. Есть своя квартира – студия, недорогая машина, работа, доход в кризис упал раза, примерно, в три. Но Ваши слова «роста нет, сил на рост нет…» как удар молнии заставили проснуться и перестать считать себя достойной большего, быть благодарной за то, что есть и повышать, разумеется квалификацию.

Будучи студенткой, в одной из университетских поездок я не могла отвести глаз от парня, с которым мы ехали в одном вагоне.

Он был холодным, молчаливым, держался в стороне от шумной компании своих однокурсников, и, конечно, увидел мой интерес.

Ночью, кода все уснули после экскурсии, Он сидел на нижнем боковом месте, не разложив его, и мой паровоз, не дожидаясь сигналов, разве что, не дав гудка, устремился на пустое место рядом с ним. И телефон Его искала я. И написала Ему, и через год свиданий предложила жить вместе в квартире, которую снимали мне родители. После Его переезда стали платить пополам.

Я так и не знаю, почему Он не ушел за те два года.

Возможно, из-за сексуального напряжения, которое в 19 лет не дает покоя или нужно чтобы рядом была девушка хоть какая-то?

Однажды ему надуло в шею и на следующее утро у него понемногу начал неметь язык, потом слезиться глаз, а потом парализовало поллица. Он сутки дома играл в комп и пил но-шпу.

Я рассказала о ситуации своему руководителю практики в организации, в которой стажировалась на каникулах, который в свою очередь рассказал шефу, шеф немедленно договорился с хорошей больницей, сказал куда ему прийти, но тот никуда идти не хотел. Я упрашивала Его, пожалуйста, сходи, потому что у моей мамы была подруга, которая так и осталась с парализованным лицом, Он отказывался. И тогда я сказала «ты берешь паспорт в левую руку, полис в правую, идешь туда, куда велено», Он пошел. Его положили в лучшую палату, вылечили. Лицо очень медленно, но восстановилось.

Пока Он лежал в больнице, приехала Его мама, остановилась в квартире, которую она, собственно, наполовину и снимала, в которой мы жили. Она не просто взяла на себя все заботы о нем, чтобы мне не приходилось ездить дважды в день на другой конец города и потом на стажировку, а была очень добра ко мне, женщиной она была очень интересной, слушать, как она рассказывала о своей жизни и какие решения ей приходилось принимать, можно было часами. Я тогда думала, что понравилась ей, не знала, что это называется деликатность и опыт взрослой женщины.

Потом она передала мне подарок, положив его в старую обувную коробку, которую я, конечно, тут же выкинула. Потом она вспомнила, что это была коробка, в которой она прятала (от кого, не знаю) деньги. 400 долларов в 2007 году это два месяца аренды квартиры для студентов. Папа тогда сказал “давай, сделаем будто ты нашла”, ага, говорю, так я еще и вам буду должна. Посчитала, что нет моей вины, что не проискала я в этой коробке вдоль и поперек.

Потом Он пригласил меня в свой город, где-то неделю я жила у Его родителей, готовила еду, гуляла с собакой, делала мелкие бытовые дела больше ни в чем не помогала-ни в огороде, ни в саду. Они относились ко мне тепло и душевно, тогда я еще не понимала, что это не от моих личных качеств зависит, а от их мудрости жизненной.

Я однажды рассказала Ему, что мечтала, чтобы между нами все произошло, когда мы были незнакомцами, в полутемном тамбуре, что его ледяные глаза сводили меня с ума тогда. Он был удивлен, но тут же включился в игру «а как бы ты хотела?» «Вот так, да?»…

Он был очень сексуален, Он был настолько активен и горяч, что после такого было и умереть не жалко. Но спустя год, каждый раз, когда мы находились рядом, меня жутко клонило в сон.

Однажды их семья пригласила моих родителей вместе отметить праздник. Когда мы сидели за столом, Его мама спросила:

-ребята, вы уже так долго вместе, может быть летом зарегистрируем ваши отношения?

Я посмотрела на нее и спросила:

-это предложение?

Он молчал.

Моя мама пожала мне руку под столом.

Оставаться в комнате было неловко и я вышла.

Потом Его мама спросила:

-тогда почему ты там живешь?

-будто ты не знаешь, почему я там живу, ответил Он.

почему он просто меня не бросил? Он ведь был красавчик, отличник, и руки у него были золотые.

Вскоре мы вернулись к обычной жизни и наступило лето. Я закончила институт, Ему оставался еще год, но его уже пригласили работать. Он предлагал помочь с перевозкой вещей, но я все время думала что мне-то лучше знать как и куда везти вещи, все сделала сама (Иииии-го-го).

Учеба закончилась, я уехала к родителям в другой город, Он уехал работать.

Однажды, когда я возвращалась забрать что-то из квартиры, и написала Ему, что была дома, Он, который «доживал» там пару месяцев после моего отъезда, сказал: совершенно невозможно находиться там друг без друга, скажи? (Ням – ням, раздалось тогда из ненасытной шкатулочки).

Он пригласил приехать к нему на новое место через пару месяцев. Снял квартиру, сам стал зарабатывать, его отец отдал ему машину. Я помыла и заклеила окна, делала уборку, готовила еду, будто мы снова живем вместе. Он организовал поездки на природу, гуляли по городу, попросил оставить фотоаппарат, на который он к моей стипендии когда- то добавил немного денег в наши нищие студенческие времена. Конечно, оставила. Тогда царапнуло это, но не потому что жалко, а что в глазах у него было в тот момент, не могу описать, простите. Неловкость что-ли. А потом прикинула, что моих там как раз долларов 400, вот и взаимозачёт, подумалось мне тогда. (Эксель вёлся уже, получается, в 21 год)

И когда мы легли спать, я поняла, что не могу. На его попытку поцеловать, я как-то неловко вывернулась. Он никогда не показывал своего недовольства, границы его были… они были хороши. У меня-то их вообще не было.

Он очень тепло и по-дружески проводил меня восвояси, мы созванивались еще несколько раз. Потом, однажды, дома, после слов, что сегодня я звонила Ему, мой папа сказал : ты дура что ли совсем? У него давно теперь уже другая женщина, куда ты ему названиваешь?

Я, конечно, не понимала, что папа прав. Возражала.

Он позвонил после долгого перерыва, разговор помню частично:

– привет, это я, <фио>, если помнишь такого.

…<разговор продолжался какое-то время, как дела и т.п. При этом он ничего не предлагал, не звал>

– Я должна тебе сказать, что не могу больше спать с тобой, не хочу.

– Скажи, ты сейчас пьяна или что?

– Нет. Ты меня когда-нибудь любил?

– Когда-нибудь любил.

Больше Он не звонил никогда.

Сегодня смотрела великолепный фильм «Ниночка», у героини Греты Гарбо в котором такая же фамилия, как у Него.

также Сегодня у Него был день рождения, куда я, рапан, без “знаков”: попросила у него прощения за то, что принимала его отношение как должное, за то, что была груба, за то, что в юности не оставила его в покое, когда нужно было.

Он, конечно, не ответил.

Это не косяк и не хвост, да? Это корона сокровища, под которой я думаю, что семейному человеку интересна моя просьба о прощении спустя тринадцать лет? И лаз в голову: «пытался сохранить лицо»? Особенно в контексте «прости, что не оставила в покое тогда, так не оставлю же и сейчас»?

После я по-прежнему неутомимо паровозила много лет, как мне казалось, были развивающиеся отношения, одни из которых длились год и закончились моим отказом выйти замуж, остальные не продлились дольше пары месяцев.

И, как Вы многократно приводили примеры из писем других Авторов, двое мужчин в этом году сказали «Знаешь, я никогда никого не любил, но я бы очень хотел сохранить с тобой дружеские отношения, я никогда не встречал женщину с таким… Эм… уровнем интеллекта» Спасибо, говорю. Отстаю, конечно.

От последнего только мужчины после двух месяцев встреч сразу оторваться не смогла, когда уходила, взглянула на его губы, а они были такие потрясающие…так хотела его поцеловать, поцеловала, сами собой покатились слезы, и он, конечно, джентльмен, не оставил женщину в слезах.

Потом лежим вместе:

– Мне, говорит, солнце по утрам в глаза.

– Сделаю тебе, говорю, штору блэкаут.

– Я оплачу, а ты выберешь, закажешь.

– Хорошо.

Уснуть рядом так и не смогла, ночью измучилась от сухости воздуха в квартире, засобиралась домой, он проснулся. «Не просыпайся, не просыпайся”, целую его, но он встал, заказал такси, проводил.

Утром от него сообщение «доброе утро». Как гвоздь в крышку гроба “бум”.

Ответила «спасибо за все, мой хороший»

От него «ты не спала?»

Как представлю, какое у него чувство неловкости, и, возможно, вины. Так тошно от себя. Мало того, что ему спать со мной пришлось, когда он только попрощаться хотел, так он еще сегодня не сделал так, чтобы я не чувствовала себя г-ном. А потом в мыслях: “шшшшшшторааааа”. Держусь. Отлезь, говорю (в уме, голосом Шарикова), гнида (короне). Никаких. Штор.

Подскажите, пожалуйста, где копать? или наоборот стоять или не копать?

или просто “горшочек, не вари!”

перечитала письмо, вспомнилась шутка:

– Каг пишеца, видешь или видишь?

– Видишь. Но я бы на твоем месте сначала разобрался со словом «каг»

– А что не таг?

Спасибо Вам, что дочитали.