 

EA анонсировала дополнение «Дворец» к игре The Sims 4

21.01.2021, 19:51, Разное
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О скором выходе нового платного дополнения «Дворец» сообщили разработчики игры.

– Посмотрев фильм одного российского блогера, мы поняли, что президент Путин обладает тягой к изящному и является фанатом The Sims 4, чем и вдохновились при создании дополнения. В новой версии игры каждый игрок сможет насладиться роскошью и величием своего дворца, – заявили в пресс-релизе.

В дополнении появится новый участок площадью 68 гектаров, где игрок сможет обустроить свой особняк, разбить виноградник, перекинуть мост длиной 80 метров и даже построить подземный хоккейный стадион. Среди новых стилизованных комнат появятся кальянная, аквадискотека, цех обработки яиц и склад грязи. Разработчики добавят несколько новых предметов, таких как сцена с шестом, ворота с императорским орлом, роскошные диваны, а также ершик и держатель для туалетной бумаги за 700 и 1038 симолеонов соответственно.

Помимо прочего, в игре увеличат максимальный запас денег до 100 миллиардов и позволят игрокам возводить бункеры и церкви.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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