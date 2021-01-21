 

«Яндекс» может отложить обязательную пледустановку российского ПО на смартфоны

21.01.2021, 19:46, Новости дня
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Ранее в СМИ не раз появлялись сообщения о том, что с весны на смартфоны и прочие имеющие выход в Интернет гаджету будут обязательно устанавливать отечественное программное обеспечение.

Однако с российскими приложениями возникли непредвиденные проблемы, из-за чего требования закона могут не выполнить в поставленный срок, утверждают эксперты.

Яблоком раздора стали деньги, вернее, те доходы, которые получат разработчики приложений в результате обязательной предустановки на все галжеты. «Яндекс» требует, чтобы на кармане пользователя никак не отразилось то, что ему принудительно подсовывают тот или иной софт. Более того, компания готова платить по 25 рублей за каждый проданный гаджет за то, что ее окно будет находиться на самом видном месте. Других поставщиков ПО такая ситуация не очень-то устраивает.



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