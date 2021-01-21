Павел Мясоедов напомнил, как обычный фонарик помогает бороться со шпионами

21.01.2021, 19:46, Новости дня

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Современная видеокамера очень мала, чтобы ее можно было легко заметить невооруженным глазом. Однако скрытое записывающее видео устройство все же не так трудно отыскать в своей комнате.

Павел Мясоедов, под руководством которого находится компания «Интеллектуальный резерв», советует воспользоваться обычным фонариком от смартфона. Его свет достаточно мощный, чтобы вызвать блики от объектива, утверждает эксперт.

Включите фонарик, проведите его луч по поверхности. Если в каком-то месте станет появляться светящаяся точка, не исключено, что это и есть скрытая видеокамера. Дальнейшая проверка – дело техники, отмечает Мясоедов. Не отражающих свет камер, снимающих в видимом диапазоне, пока не существует. Так что от фонарика шпионам не скрыться.