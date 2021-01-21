Депутаты Госдумы призвали к ускоренному развитию цифровых технологий в России

21.01.2021, 19:44, Разное

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В ходе семинара законодатели ознакомились с цифровыми продуктами Сбербанка. Им продемонстрировали виртуальные ассистенты, решения по распознаванию речи и биометрии и другие цифровые продукты.

Страны, обладающие новыми технологиями, станут более конкурентными на мировом рынке и решат вопросы благосостояния граждан, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Развитие новых технологий требует законодательных решений, при этом необходимо защитить персональные данные человека, указал председатель ГД.

Для обсуждения вопросов развития цифровых технологий необходимо обладать компетенцией, подчеркнул Володин. Спикер призвал парламентариев погрузиться в изучение этих тем.

У России есть хорошие стартовые возможности и специалисты для развития IT-технологий, уверен председатель думского комитета по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. При этом наша страна пока не выигрывает технологическую гонку, посетовал парламентарий.

“Это для нас серьезный вызов и повод не почевать на лаврах, а сигнал к тому, что нам нужно работать как можно быстрее, и еще вчера мы должны были это сделать”, – уверен законодатель.

На важность развития IT-сферы указал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. От показанных на семинаре новых технологических решений парламентарий остался под впечатлением.

В то же время Жириновский заметил некоторые недоработки. “Робот стоит и говорит температуру воздуха на улице. А я спросил – какая она в помещении. Все, он в тупике!” – рассказал законодатель.

Лидер либерал-демократов признался, что особенно его интересуют политические последствия от внедрения искусственного интеллекта. Жириновский напомнил, что современные технологии хранят все высказывания и сведения об исторических событиях.

Парламентарии обязаны максимально поддержать развитие новейших технологий, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Законодатели могут использовать в своей работе достижения искусственного интеллекта, считает он.

Зюганов призвал максимально поддержать развитие электроники и математики в России. Для этого необходимо реформировать систему образования: без хороших программистов ничего не получится, убежден лидер КПРФ.

Пандемия коронавируса указала на недоработки в законодательном регулировании цифровой отрасли, отметил первый замруководителя фракции “Единая Россия” Андрей Исаев. По его словам, парламентарии “фактически вдогонку принимали закон, разрешавший продажу лекарств через интернет”. Также депутат указал на проблемы с законодательством по телемедицине.

“Цифровая экономика требует принятия мер, обеспечивающих безопасность. Она требует выстраивания взаимоотношений, тонкой грани между защитой персональных данных людей между защитой их частной жизни, прав и свобод с одной стороны, с другой – возможностью использования данных о людях для их же удобства”, – подчеркнул Исаев.