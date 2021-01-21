“Справедливая Россия” начала слияние с партиями “Патриоты России” и “За правду”

21.01.2021, 19:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новая партия будет называться “Справедливая Россия – за правду”. Сергей Миронов выразил надежду на то, что сохранит лидерство, а также предложил объединяться всем партиям левого фланга, в том числе КПРФ и ЛДПР.

Политик призвал коллег строить в России новое социалистическое общество. Напомним, “Справедливую Россию” основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма.

Партия “За правду” появилась в 2019 году. Это национал-патриотическое объединение, его идеологическую основу составляет критика либерализма. Лидер – Захар Прилепин.

“Патриотов России” зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе “Российской партии труда”. Идеология – демократический социализм и коллективизм, лидер – Геннадий Семигин.

Ранее Сергей Миронов призвал российские власти ввести прямые выплаты малоимущим. Депутат Госдумы предложил направить на это часть средств, выделенных государством на борьбу с бедностью. Лидер “Справедливой России” отметил, что на эти цели было выделено 15 триллионов рублей до 2024 года. Он пояснил, что около пяти из них “осядут” в различных фондах и институтах развития и никак не помогут достижению цели, поэтому лучше раздать эти деньги в качестве непосредственной финансовой помощи нуждающимся.