«Я готов мучиться, умереть, но не сдаться»

21.01.2021, 19:42, Разное

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В белорусских тюрьмах остаются восемь блогеров. Один из них — Игорь Лосик — второй месяц держит голодовку.

По состоянию на 19 января политзаключенными в Беларуси признаны 185 человек: бизнесмены, активисты, доверенные лица кандидатов в президенты, члены инициативных групп, участники акций протеста, журналисты — словом, те, кто не побоялся воспользоваться своим правом на высказывание мнения и участие в политической жизни страны. В числе политзаключенных — блогеры, на которых белорусские силовики еще перед выборами объявили настоящую охоту.

Еще в мае, до начала предвыборной кампании в Беларуси, чуть ли не в каждом интервью Лукашенко начал упоминать телеграм-каналы, причем резко негативно. 25 мая во время одного из своих выступлений он сказал, что те «цепляют власть за что попало», и пообещал разобраться с «авторами фейков».

Спустя ровно месяц, 25 июня, Лукашенко обвинил во вмешательстве в белорусские выборы еще и внешние силы:

«Это подбрасывается структурами бабичевскими, «незыгарями» этими из России. Это не наши».

А дальше началась массированная атака на политических блогеров.

Первым стало «дело Тихановского» — автора блога «Страна для жизни», кандидата в президенты, инициативную группу которого отказались регистрировать еще в мае. Сначала Сергея арестовали административно — как раз во время подачи заявлений о регистрации инициативных групп в ЦИК, так что его группу вместо Тихановского зарегистрировала его жена Светлана. А 29 мая Сергея Тихановского арестовали уже по уголовному делу. Сейчас его обвиняют не только в организации массовых беспорядков, но и в разжигании социальной розни. Санкция предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

На самом деле

«в оборот» Тихановского взяли еще в декабре 2019 года, из-за участия в акциях протеста против интеграции с Россией.

Тогда он получил свои первые 15 суток, а после освобождения продолжил активность. Стал ездить по белорусским городам, встречаться с простыми людьми, показывать, как на самом деле живет белорусская глубинка, кто и почему недоволен Лукашенко. Все живые эфиры с беседами он выкладывал на своем ютуб-канале. За полгода он стал популярным. Очереди к подписным столам — это во многом благодаря Тихановскому. После ареста Сергея в Беларуси начали арестовывать и других блогеров — на всякий случай.

Сейчас за решеткой и под следствием, кроме Тихановского, находятся еще восемь блогеров:

Дмитрий Попов — модератор соцсетей телеграм-канала «Страна для жизни»;

Вергилий Ушак — был оператором Тихановского на пикете в Гродно;

Дмитрий Козлов — автор ютуб-канала «Серый кот», задержан в июне вместе с активистами «Европейской Беларуси»;

Владимир Цыганович — автор канала MozgOn (гаишники остановили его под тем предлогом, что он якобы не имеет права управлять машиной, вытащили из авто и составили протокол за неповиновение милиции, а дальше по стандартной схеме — сначала на «сутки», потом в СИЗО);

брестские блогеры Сергей Петрухин

и Александр Кабанов — авторы канала «Народный репортер»;

Владимир Неронский — автор канала «Слуцк для жизни» (следствие утверждает, что он разместил на YouTube видео, которые унижают честь и достоинство председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, а потом еще и организовал с Тихановским «незаконное общественно-массовое мероприятие-митинг» в Гродно).

Особая история у блогера Игоря Лосика — сегодня за его здоровье и жизнь переживает вся страна.

В июне 2020 года тогдашний министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что уличные акции — такие, например, как цепи солидарности, — в Беларуси управляются через телеграм-каналы и стримы «Радио Свобода» (в РФ включено в реестр СМИ-иноагентов. — Ред.). В тот же день задержали администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, он же — консультант белорусской службы «Радио Свобода». Прямо двойное показательное комбо!

С 15 декабря блогер Игорь Лосик держит голодовку в СИЗО

За решеткой Игорь Лосик находится с 25 июня 2020 года. В тот день в квартиру к нему пришли с обыском, после чего задержали, предъявив обвинение по части 1 статьи 342 УК Беларуси («организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»).

25 декабря истек срок его максимального содержания под стражей. Но ему предъявили новое обвинение. На этот раз — по части 2 статьи 293 УК Беларуси: «приготовление к участию в массовых беспорядках». В общей сложности в настоящее время за решеткой блогер находится уже более 200 дней. 15 декабря в знак протеста против обвинения Игорь Лосик объявил голодовку, которая длится уже больше месяца. В последний раз адвокат Дмитрий Лепретор навещал блогера 12 января. Адвокат рассказал, что Игорь чувствует себя нормально, хоть и выглядит очень бледным.

Многие белорусы переживают за его состояние. Просят в письмах прекратить голодовку. Вот какие слова по этому поводу из заключения передал сам Игорь Лосик.

ИЗ ПИСЬМА ИГОРЯ ЛОСИКА

«С начала моей голодовки прошел месяц. Хотел бы высказать благодарность тем, кто меня поддерживает. Несмотря на то что мне перестали передавать ваши письма, я знаю, что вы пишете. Много пишете. Всем, от кого я получил письма, я ответил — ждите персональные слова благодарности, рисунки и новости моей тюремной жизни. Вера в вас, свою правду и невиновность дают мне сил держаться. Всем давно очевидно, что мое криминальное преследование незаконно. (Игоря задержали еще до начала всех массовых акций протестов. — О. И.) Очень вас прошу: не нужно уговаривать меня прекратить голодовку и сдаться. Как я могу сдаться, если больше полугода меня держат в тюрьме незаконно? Я уже забыл голос своей дочери. Я понимаю, что все мои родные и неравнодушные люди очень беспокоятся за мое здоровье. Но останавливаться я не могу и не хочу. Своей жизнью я буду распоряжаться сам, а силы у меня пока еще есть. Я верю в силу вашей солидарности».

В настоящее время известно, что срок содержания под стражей Игоря Лосика продлили до 25 марта 2021 года.

Об этом на странице в соцсетях сказала жена Игоря Дарья. Она цитирует слова мужа.

ИЗ ПИСЬМА ИГОРЯ ЛОСИКА

«Я знаю, что ни в чем не виноват, мне не в чем признаваться. Это знают все, в том числе и те, кто контролирует мое уголовное дело. Все действия прокуроров и следователей по продолжению репрессий в отношении моей семьи и меня на мое решение не повлияют. Я готов мучиться, умереть, но не сдаться. Ломаться я не собираюсь. Хоть мое тело находится в темнице, моя душа свободна и находится с моей семьей, которую я буду любить до последнего вздоха».

Игорь и его семья надеются на поддержку всех неравнодушных людей и международных организаций, послов стран ЕС в Беларуси, правительств демократических государства в «привлечении внимания к творящейся вопиющей несправедливости и восстановлению прав Игоря Лосика и сотен других политических заключенных в Беларуси».

Ольга Ивашенко

специально для «Новой»

А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?Если вы хотите поддержать Игоря Лосика, ему можно написать письмо. Адрес: 222163 Беларусь, Жодино, ул. Советская, 22А. Игорю Лосику.

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