Мнение: Испытания баллистической ракеты Shaheen-3

21.01.2021, 19:28, Разное

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Пакистан впервые с 2015-го года провел испытание баллистической ракеты способной нести ядерную боеголовку моноблочного типа.

Баллистическая ракета "Shaheen-3" с расчетной дальностью полета в 2750 километров была запущена с территории Пакистана в Индийский океан.

По результатам учений военные и правительство отметили заслуги пакистанских ученых и инженеров.

Кстати, стоит отметить, что когда Пакистан запускает баллистические ракеты в океан, в СМИ не начинается истерика про "опасное поведение", "агрессивные действия Исламабада" и т.п. Но стоит запустить ракету КНДР…При этом, в отличие от Пакистана, КНДР ни с кем не воюет с 1953 года.

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