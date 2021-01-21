Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!

21.01.2021, 19:26, Новости дня

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Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что ее мама Екатерина – очень талантливый человек.

“Как-то так сложилось, что она не реализовалась так, как бы ей хотелось. Она у меня очень талантливый человек. Очень. Ну как минимум это была бы лучшая тамада в Хмельницкой области” – заявила Никитюк.

По словам ведущей, ее мама также могла бы стать одним из лучших врачей.

“Просто когда-то, когда она хотела поступать в мединститут, нужно было дать взятку”, – призналась Никитюк.

В ответ на это Гордон посоветовал ведущей начать с мамой совместный проект.

“Дочка с мамой, и обе Никитюк, – это будет супер. Если она лучший тамада Хмельницкой области. Это же супер будет. Необычно и неожиданно”, – завил он.

“Папа в шоке, как обычно, будет”, – озвучила вероятную реакцию своего отца в случае реализации такого проекта ведущая.

Леся и Иван Никитюки. Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на телеканале “Интер”, эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1, с 2018 года работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху”?, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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