Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

21.01.2021, 19:26, Новости дня

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Есть очень высокие шансы, что Олимпийские игры 2020 в Токио, перенесены из-за пандемии коронавируса, состоятся в текущем году, однако они могут пройти без зрителей. Об этом в интервью Kyodo News заявил член Международного олимпийского комитета канадец Ричард Паунд.

В зависимости от темпов заболеваемости COVID-19 в мире, Олимпиада может пройти как без зрителей, так и в присутствии на трибунах спортивных арен только болельщиков из Японии, отметил Паунд. МОК рассматривает шесть–семь вариантов по допуску зрителей, добавил он.

По словам Паунда, лучше иметь Олимпийские игры без зрителей, чем вовсе отменить Олимпиаду. Он надеется, что Игры в том или ином виде все же состоятся, окончательное решение о формате соревнований оргкомитет примет позже.

Паунд также сказал, что эстафета передачи олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта в префектуре Фукусима, может быть сокращена или вообще отменена, если это будет необходимо.

По данным опроса, проведенного Kyodo News, Олимпийские игры в Токио хотят перенести или вовсе отменить 80% японцев.

МОК и организаторы соревнований уже заявляли, что еще один перенос Олимпиады 2020 – невозможен, они состоятся в 2021 году или никогда. Старт игр в Токио запланирован на 23 июля.

Летние Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Перенос Олимпийских игр на 2021 год повлиял на подготовку 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев. Финансовые потери от переноса Олимпиады оценивали в $5,8 млрд.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга высказывал уверенность в том, что страна проведет Игры в 2021 году. В интервью JoongAng Ilbo министр по делам административной реформы Таро Коно говорил, что это будет возможным лишь при условии проведения вакцинации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превышает 97 млн. От болезни умерло 2,07 млн человек, выздоровели – более 53,5 млн пациентов. В Японии за все время пандемии подтвердили более 352,1 тыс. случаев COVID-19, 4 872 человека умерло, выздоровели – 273 тыс. пациентов.

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