“Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!” В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться

21.01.2021, 19:26, Новости дня

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Украинский певец Александр Пономарев 21 января в Instagram заявил, что стал частым гостем на передачах, где речь идет о холостяках.

“Что-то меня все чаще и чаще стали приглашать в программы, где идет речь о холостяках. Нужно что-то с этим делать”, – написал он.

“Женитесь скорее”, – посоветовали фолловеры.

“Так хочется, чтобы рядом с вами была настоящая, добрая и любящая!” – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Пономарев состоял в отношениях с украинским продюсером Аленой Мозговой. Пара расстались после 10 лет семейной жизни. У них есть дочь Евгения (1998). Сейчас она работает и живет в Португалии. От предыдущих отношений у Мозговой также есть дочь Зоя (1994). По словам Пономарева, причиной разрыва отношений стали измены супруги.

Официальной женой Пономарева стала Виктория Мартынюк. В браке у пары родился сын Александр (2007). Супруги расстались в 2012 году, прожив вместе шесть лет.

По словам артиста, причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и дочерью Евгенией.

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