Мнение: День обратного сурка

21.01.2021, 19:24, Разное

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Билл Мюррей и сурок.

Все помнят прекрасный фильм 1993 года «День сурка» – про то, как герой попал в один и тот же день на календаре и оказался заперт в нем, как в ловушке. Не все, но тоже очень многие, знают советский фильм «Зеркало для героя», в котором точно такая же сюжетная идея (и это тот редкий случай, когда приоритет бесспорно у нас, а не у Запада – «Зеркало…» вышло на 6 лет раньше). В нашем фильме в прошлое провалились (и оказались в нем заперты) не один, а целых два героя. По мне, «Зеркало для героя» – фильм просто, без затей гениальный, а молодой Колтаков в нем уж никак не хуже Билла Мюррея… Но речь у меня не о художественных достоинствах.

Сквозная мотивация у героев обоих фильмов – что американского, что советского – стремление выбраться из «дня сурка». Они бьются, как птицы о стекло, и уж не знают что придумать, чтобы из бесконечного «сегодня» оказаться в «завтра». Характерно, что там и там, стремясь разорвать порочный круг, герои решаются даже на самоубийство – надеясь, что хотя бы смерть им «запустит часы». Но нет, нифига: даже умерев, смежив, так сказать, очи в смертной муке – они все равно тут же просыпаются все на той же кровати, а на часах – 6 утра и все та же дата, и надо снова проживать тот же самый день с теми же самыми людьми.

Что тут интересно? Почему-то для авторов как из «капитализма» (США), так и из «социализма (Советы) принимается как аксиома, что люди, попавшие в «день сурка», будут непременно ощущать дискомфорт и стараться «запустить время вперед». Совок и Америка – вроде уж на что противоположности, а идея-то одинакова. Хотя… Можно ли представить себе фильм с названием «День обратного сурка» (или «Зеркало для антигероя»), в котором фантастическое допущение такое же, но у героя, попавшего в «петлю», мотивация противоположная? То есть – каждую ночь, завершая свой «день сурка», он ложится в страхе (допустим, 21 января), что вот утром он проснется, а на календаре будет СЛЕДУЮЩИЙ день? И каждое утро в холодном поту, едва продрав глаза, он дрожащей рукой тянется к своим наручным часам, впивается в них взглядом – боже, неужели 22-е?? И потом, с невероятным облегчением: господи, какое счастье – опять 21-е! ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ!!

Может такое быть? Чтобы человек боялся не того, что его снова отбросит в прошлое, а как раз обратного – свидетельства, что время все-таки идет (пошло) вперед? В мире ЗДГ и ДС такое даже не рассматривается; но разве это невероятно?

Можно даже придумать обстоятельства для оправдания такого «извращения», в духе Голливуда (или скорее – Нетфликс, следуя современным веяниям). Допустим, в начале фильма, условно в июле какого-нибудь 202…. Года, происходит всеобщая ядерная война, бомбардировка «ядерными фугасами» американских городов, и герой оказывается прямо в эпицентре ядерного взрыва; но, поскольку именно в эпицентре, он там не сгорает, а его типа отбрасывает во времени – но недалеко, где-то на полгода назад. Причем не только отбрасывает, но и затягивает в эту самую вечную «петлю времени». Как вам такое обоснование? По-моему, для фильма – вполне.

И вот герой опять же в том самом 21 января 202-какого-то года. Сначала он тратит сколько-то дней или недель, чтобы просто разобраться в ситуации, ну а потом-то! Будет у него стремление «вырваться из Дня Сурка», если ему точно известно, что менее чем через полгода весь мир сгорит в ядерном апокалипсисе вместе с ним? Думается, что нет. Наоборот – он будет всячески желать, чтобы «эта песня не кончалась»: каждый вечер он как бы провожает в недолгий путь по шкале времени к полному Холокаусту полюбившихся ему сограждан, с тем, чтобы наутро с ними же весело провести вполне безопасный и мирный день 21 января.

Можно и менее брутально это все оформить: например, мы заключаем героя в «светлой субботе» – 21 июня 1941 года в красавице-Москве. Милиционеры в белоснежных кителях, барышни в парке в опять же белоснежных пышных платьях, эскимо на палочках, в парке Чаир распускаются розы – в общем, всё, как любили показывать «довоенное время» в советских фильмах 40-х и 50-х. А в 2 часа 22 июня, то есть как раз когда немецкие самолеты начинают сбрасывать первые бомбы – героя снова откидывает в на сутки назад, в мир и уют утра 21-го июня. Захочет ли герой сдвинуться в будущее – где смерть, лишения, невероятные страдания, голод и холод, если он ЗНАЕТ, как все будет? Или он предпочтет эскимо, безоблачность и, между прочим, бессмертие?

Ответ по меньшей мере неочевидный.

Вообще, чем больше думаешь над этим вопросом, тем яснее, что основной посыл двух замечательных фильмов вовсе не так уж бесспорен! А даже – все как бы и не наоборот: стремление «вырваться из круга», из застывшей даты – это скорее свойство меньшинства, а не большинства. И особенно нам это понятно СЕЙЧАС; сейчас нетрудно представить, что «синдром обратного сурка» (стремление оставаться в Дне Сурка как можно дольше, а то и вечно) – оно вполне может быть присуще даже не отдельным «странным» индивидам, а даже целым поколениям, а то и целым странам.

У этого синдрома есть ведь другое, вполне понятное название – Страх перед Будущим. Отчаянное нежелание, чтобы время двигалось! И все мы видим, что начало 21 века, пожалуй, то самое время, когда страх перед будущим у нас нарастает и становится едва ли не определяющим.

Я это все рассказываю, потому что идея «обратного Сурка» не какая-то досужая абстракция – это вполне рабочая модель для объяснения многих вполне актуальных политических процессов. Например, того же Путина и «Единую Россию» (а в еще большей степени – спятившего диктатора Лукашенко) часто обвиняют в том, что у них «отсутствует образ будущего». Это действительно так, и в этом видят их большую слабость, можно сказать, прореху в идеологии. Остается только не до конца понятным, как же они, имея такую «слабость», умудряются крепко удерживать власть годами и даже десятилетиями?

А ситуация значительно проясняется, если понять, что это и не слабость никакая – это самая суть их привлекательности для масс. Они «продают» массам «обратный день сурка»! В этом главный смысл их «сделки»: они в буквальном смысле продают Отсутствие Будущего, оно же – Вечное Сегодня. С непривычки кто-то не сразу врубится – как это? Как – без будущего? Что ж в этом хорошего?! Кто это купит, или точнее – «кто на такое купится»?!

Но выше мы уже видели, как оно может быть; если любой вариант будущего пугает – у тебя охотно приобретут «День сурка». И даже приплатят – полной покорностью и «тефлоновостью». Поди плохо – каждый день, годами просыпаться 21 июня, если ты живешь в 1941! Огромный ведь плюс – не только я жив, но и ВСЕ живы: мама, папа, бабушка, сосед Коля, одноклассник Пашка…

В этом, возможно, прячется в значительной степени причина общей неудачи Навального с его мемом «ПРБ» – Прекрасная Россия Будущего. Никак не может он зажечь массы – во многом потому, что массы пугает буква «Б» в этой аббревиатуре: массы не верят, что будущее может быть прекрасным. Они хотят (невротически, конечно), чтобы было «как сейчас». Причем они ведь ЗНАЮТ, что сейчас-то хреново… но они боятся, что дальше-то будет еще хуже.

Тут, кстати, неожиданная перекличка нашего с вами киноведения… с «Фаустом» Гете. Вы же помните сюжет? Мефистофель подлавливает зануду Фауста, у которого всё всегда не слава богу и жизнь не имеет смысла, на предложении: черт ему станет помогать, а когда (если) вечный нытик воскликнет «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – тут-то дьявол и заберет у него душу. Перфекционист Фауст охотно соглашается, поскольку не верит, что полный несовершенств мир когда-либо сможет его удовлетворить… и, как нам рассказывает Гете, в конце концов проигрывает… впрочем, уходя в ад с гордо поднятой головой.

Так вот выходит, что, если исходить из условий «сделки Фауста», у нас большая часть населения (России? Земного шара?) тож давно проиграла души. Поскольку только и ноет, умоляя мгновения остановиться.