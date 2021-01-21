Стас Костюшкин в «Секрете на миллион» расскажет о кризисе в личной жизни и запоях

21.01.2021, 19:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В субботу, 23 января, в эфир выйдет программа Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», гостем которой стал Стас Костюшкин. Экс-солист группы «Чай вдвоем» пояснил ведущей о неудачах в личной жизни, мыслях о разводе с третьей супругой Юлей, запоях и о том, что его стыдилась собственная сестра.

Родителями Стаса Костюшкина также были творческие люди: отец – джазовый саксофонист, а мать – бывшая манекенщица. Его детство прошло в Санкт-Петербурге, где он учился в музыкальной школе и даже снялся в советском журнале мод. Певец пояснил Лере Кудрявцевой о том, что когда-то в компании родная сестра отказалась признавать, что он является ее братом.

Первой супругой артиста стала школьная любовь по имени Марианна. Ради возлюбленной он стал музыкантом, чтобы доказать, что может стать успешным и знаменитым. Брак продлился всего несколько лет, а супруга бросила певца ради другого мужчины. Второй раз Стас Костюшкин женился на танцовщице Ольге, которая в 2003 году подарила ему сына Мартина. Но даже рождение ребенка не смогло удержать пару от развода спустя три года совместной жизни. Артист ушел из семьи ради своей третьей жены Юлии. Пара вместе уже 15 лет и воспитывает двоих сыновей. Не все в их семейной жизни складывалось гладко. Как пояснил артист Лере Кудрявцевой, был момент, когда они всерьез задумывались о расставании и разводе. Кроме этого, экс-солист «Чай вдвоем» признался, что у него случались запои, когда требовалось уже вмешательство врачей. Остальные подробности своей личной жизни музыкант раскроет на шоу «Секрет на миллион».