Ученые выделили пять типов коронавирусной инфекции

21.01.2021, 19:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецкие исследователи провели исследование, на основании которого смогли выделить пять типов коронавирусной инфекции. По словам исследователей, классификация проводилась по способу реагирования лейкоцитов на патоген.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Боннский университет (Германия), стала потребность разделения инфекции по симптоматике и способу её выражения. Кроме того, внимание медиков привлек тот факт, что SARS-CoV-2, в отличие от других давно известных вирусов, имеет обыкновение поражать не только дыхательную систему человека, но и множество других его органов, в том числе – печень, почки, мозг и даже мышцы. Немецкие специалисты, при поддержке коллег из других ведущих научных структур Европы, выступили с предложением о классификации случаев COVID-19 по реакции иммунной системы, а точнее – по нюансам активности генов в иммунных клетках. Дело в том, что попадание любой инфекции в организм вызывает у клеток необходимость реагировать путем синтеза тех или иных белков и перестройки обмена веществ. Таким образом, активность элементов генома изменяется в зависимости от аспектов развития болезни. В процессе исследования исследователи провели анализ работы иммунных генов у 95 людей, в число которых вошли как здоровые жители страны, так и больные COVID-19 в разной форме. В итоге специалисты смогли разделить больных на пять групп, при этом две из них составили пациенты с тяжелым течением болезни, а еще три – с более легкой симптоматикой. Отмечается, что вышеуказанные группы были разделены по состоянию генов у клеток нейтрофилов.

Нейтрофилы относятся к классу лейкоцитов и являются частью системы, отвечающей за врожденный иммунитет. Медицинские каноны предполагают, что включение врожденного иммунитета и нейтрофилов, как важнейшей его части, в борьбу с возбудителем заболевания происходит сразу после проникновения патогена в организм. Таким образом, нейтрофилы первыми перемещаются в место, где происходит повреждение тканей болезнью, и именно они предопределяют степень развития воспаления. Клетки же, синтезирующие антитела против конкретного вируса или бактерии, “подтягиваются” несколько позже. В свою очередь, исследование медиков из Бонна продемонстрировало пять разных способов работы нейтрофилов против SARS-CoV-2. К слову, выяснилось, что изменения в активности генов у нейтрофилов при инфицировании коронавирусом являются весьма специфичными и очень сильно отличаются от метаморфоз при реакции на другие “вторжения” – при гриппе, туберкулезной бактерии, ВИЧ или ревматоидном артрите. Эксперты предполагают, что нейтрофилы и являются своеобразным “классификатором” разновидности любой из инфекций.

Ученые отметили, что на данный момент связь конкретного набора симптомов с тем или иным типом заболевания пока не выяснена окончательно, и, вполне вероятно, что типов COVID-19 может быть еще больше. Тем не менее, исследователи выразили уверенность, что четкая классификация коронавирусной инфекции облегчит терапию связанного с ней заболевания – как в смысле клинических прогнозов, так и в процессе поиска эффективных препаратов для борьбы с болезнью.

Источник: www.nkj.ru