Поклонники не узнали Наталью Подольскую в парике с розовыми волосами

21.01.2021, 19:22, Разное

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Наталья Подольская порадовала своих поклонников в микроблоге Instagram необычным снимком, на котором она запечатлена в парике с розовыми волосами. Певица позировала в коротком топе и высоких трусах с серебряными полосками.

Свой образ супруга Владимира Преснякова-младшего дополнила розовым париком и такого же цвета туфлями, которые напоминали пуанты. В комментариях к снимку артистка иронично отметила, что это не она, но пообещала себе повесить эту фотографию на холодильник. Наталья Подольская таким образом намекнула на то, что она все еще работает над собственными формами после вторых родов. Певица ранее показывала, как она тренируется дома в бассейне. Она ежедневно делает длительные заплывы, чтобы вернуть прежнюю фигуру.

Не все фолловеры поддержали идею Натальи Подольской по поводу похудения. Некоторые поклонники отметили, что «женщина должна быть в теле, чтобы все было на месте». Кроме этого, многие подписчики вспомнили о том, что певица уже спустя два месяца после родов блистала на новогодних огоньках в шикарных вечерних платьях, подчеркивающих ее стройную фигуру.

Наталья Подольская длительное время скрывала от фанатов свою вторую беременность. Младший сын появился на свет в октябре. Многие поклонники написали, что желают звездной паре еще раз стать родителями, чтобы в их семье, кроме мальчиков, появилась еще и девочка.