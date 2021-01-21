«Справедливая Россия» официально начала объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России»

21.01.2021, 19:16, Новости дня

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Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» принял решение начать процесс объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России», сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

«Сегодня на президиуме центрального совета партии «Справедливая Россия» принято следующее решение. Первое, принято решение, что мы вступаем в процесс объединения», – приводит ТАСС слова Миронова.

Ранее сообщалось, что центральный политический совет «Патриотов России» одобрил объединение с партиями «Справедливая Россия» и «За правду» и созвал съезд, на котором будет принято окончательное решение о создании единой партии. В партии считают, что будущее россиян и процветание страны «должны быть выше личных, партийных интересов».

«Это объединение необходимо, прежде всего, чтобы вернуть реальную и истинную власть российскому народу, решительно и кардинально изменить курс развития страны и реальное положение дел в российском государстве и обществе. Мы хотим сформулировать и предложить российскому народу конкретный путь движения в будущее», – заявили «Патриоты России».

В среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая РФ – За правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться.

Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика РФ давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».