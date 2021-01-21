Организаторы конкурса «Большая перемена» анонсировали запуск волонтерского проекта

21.01.2021, 19:16, Новости дня

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В рамках конкурса для школьников «Большая перемена» в пятницу 22 января стартует проект «Добрая суббота», который предоставляет возможности для самореализации ребят в среде волонтерства и социального проектирования, сообщили организаторы конкурса.

«С 22 января в рамках «Большой перемены» стартует проект «Добрая суббота», который предоставляет возможности для самореализации ребят в среде волонтерства и социального проектирования. Цель проекта – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе», – передает ТАСС сообщение организаторов конкурса.

Участники волонтерского проекта будут кормить птиц, убирать снег во дворе, приносить продукты пожилым соседям, а также совершать другие добрые и полезные дела.

«23 января в течение всего дня школьники и их родители могут следовать предложенному участниками «Большой перемены» плану и публиковать фото и видео своих добрых дел в комментариях под постом о старте акции «Добрая суббота» и в своих социальных сетях с соответствующими хештегами. «Добрые субботы» станут традицией «Большой перемены» и будут проводиться еженедельно», – отметили организаторы.

Отмечается, что волонтерские образовательные проекты – важное дополнение к воспитательному процессу, который с сентября начал реализацию в рамках типовой программы воспитания в школах. Участие в мероприятиях проекта «Добрая суббота» является добровольным.

Конкурс «Большая перемена» начался 28 марта 2020 года. В проекте приняли участие более миллиона школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября 2020 в «Артеке», вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов по итогам конкурса получили призы в размере 1 млн рублей, которые они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов получили 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование.