 

Готовивших теракт в подмосковной школе подростков выявили с помощью переписки

21.01.2021, 19:16, Новости дня
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Выявить и задержать подростков, готовивших вооруженное нападение на одну из школ в подмосковных Люберцах, позволила переписка в интернете, рассказал источник в экстренных службах.

Аналогичные случаи задержания произошли в 2020 году в нескольких регионах России. Так, в сентябре по подозрению в подготовке теракта задержали 13 человек, которые готовили напдения нападения на учебные заведения и преступления в зданиях силовых структур и в людных местах. Многие из них были участниками закрытого сообщества в социальной сети, а их планы подтвердились личными дневниками и информацией в гаджетах, передает РИА «Новости».

Между тем председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов предложил задуматься об использовании в школах психологических практик для профилактики агрессивного поведения подростков.

«Как отмечают учителя, агрессивных детей с каждым годом становится больше, с ними трудно работать, сложнее контролировать поведение. Запретами тяжело добиться результата, тут важнее сосредоточится на профилактике, на разъяснениях», – сказал Рожнов.

Также, по его мнению, можно внести изменения в программы подготовки педагогов, чтобы повысить уровень профессиональной компетентности в работе с отклоняющимся от нормы поведением детей. Кроме того, он считает, что следует уделить внимание доступному досугу для подростков, в том числе за счет расширения перечня спортивных направлений.

Тем временем член комитета Советам Федерации по безопасности Маргарита Павлова заявила, что возьмет на контроль ситуацию с подростками, готовившими нападения на школу в Подмосковье. Как отметила Павлова, дети часто становятся объектами манипулирования со стороны взрослых. Она также считает, что необходима более серьезная профилактическая работа с подростками и организация досуга детей. По мнению Павловой, многие родители полагают, что если ребенок проводит время дома за компьютером, то он находится в безопасности. «Это не всегда верно, нужно отслеживать, какие темы интересуют ребенка в интернете», – заключила она.

Ранее сотрудники полиции совместно с ФСБ выявили двоих подростков в Люберецком районе Подмосковья, которые, возможно, готовили вооруженное нападение на школу в Московской области.

В начале декабря сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение на учебное заведение в Туле, по подозрению в подготовке преступления был задержан 18-летний молодой человек.



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