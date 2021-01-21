«Отряды Путина» пригрозили выпороть ремнём «маленьких навальнят» 23 января

21.01.2021, 19:11, Разное

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Общественно-патриотическая организация «Отряды Путина» выступила с предостережением к сторонникам Алексея Навального, которые собираются провести всероссийскую акцию в поддержку арестованного оппозиционера 23 января .

В своем видеообращении старейшие члены «Отрядов Путина» пообещали выпороть сторонников Алексея Навального, если те выйдут на несанкционированные митинги в ближайшую субботу.

– Послушайте, вы, малолетние несмышлёныши! Кому верите? За кем вы идёте?! Этот Навальный это же исчадье ада, посланное нам Америкой, чтобы разрушить нашу прекрасную Россию. Он хуже Гитлера! Он ведет вас всех под танки и пулемёты. При этом сам спрятался в СИЗО под защитой нашего президента Путина Владимира Владимировича. Вас, дурачков, всех перебьют, а потом посадят в тюрьму! Вот такой плохой этот Навальный. Оставайтесь дома, никуда не ходите и делайте уроки. Иначе мы сами вам покажем, где раки зимуют! Не нужен никакой ОМОН, ни полиция не нужна. Нам нужна стабильность и только Путин Владимир Владимирович! Вот возьмем ремень и отлупим вас, маленьких навальнят, как следует! Получите у нас по заднице, а потом поставим в угол на горох, — заявила лидер движения Серафима Теодоровна Мордашова.

«Отряды Путина» выразили готовность дать достойный отпор сторонникам Навального и предотвратить грядущую революцию в России. Лидеры движения пообещали патрулировать площади и улицы своих городов совместно с казачьими дружинами другими гражданами России, неравнодушными к судьбе страны, в преддверии протестной акции.

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