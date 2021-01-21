 

На российском рынке появятся смартфоны Honor с сервисами Google

21.01.2021, 18:52, Новости дня
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Отколовшийся от китайского производителя электроники Huawei бренд Honor представляет все новые и новые продукты. Как стало известно, до весны на российский рынок должен выйти новый смартфон под этой торговой маркой, в котором будет обеспечена поддержка сервисов Google.

Таким образом, разделение Huawei хотя бы частично позволило выйти из-под американских санкций, отмечают эксперты. Ведь организовавшейся новой компании, выпускающей гаджеты под брендом Honor, пока западные ограничения не угрожают.

Также аналитики рынка говорят о том, что Honor, скорее всего, будет быстрее, чем бывшая материнская компания, представлять на мировом рынке новые продукты. Кстати, уже известно, что отсутствие сервисов Google негативно сказалось на популярности китайских устройств во многих странах, в том числе и в России.



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