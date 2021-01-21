 

Пенсионные фонды переводят назначение пенсий в онлайн

21.01.2021, 18:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В частности, НПФ “Сафмар” сообщил, что заявление о назначении накопительной пенсии можно подать через личный кабинет в мобильном приложении или на сайте фонда. По итогам первого тестового месяца 20% пенсионеров направили такие заявления и необходимые документы онлайн. В фонде надеются, что в первом квартале уже каждый второй будет использовать такой сервис.

При этом раньше заявление можно было оформить только лично в офисе фонда или Почте России. В последнем случае документы надо было заверять у нотариуса, что требовало не только времени и посещения места массового пребывания людей, но и дополнительных денег.

Цифровизация сервисов необходима любым финансовым организациям, чтобы не отстать в конкурентной борьбе и не потерять клиентов. “Цифровизация – это единственно возможный путь для современной финансовой организации”, – отметил операционный директор НПФ “Сафмар” Денис Рудоманенко и напомнил, что удаленный формат взаимодействия стал особенно актуален в период пандемии коронавируса.

Как сообщают сегодня “Ведомости”, в ближайшее время стартует цифровизация ПФР. Это “позволит упростить для граждан процесс назначения пенсий и социальных выплат, а именно, перейти в отдельных случаях на проактивный режим назначения пенсий и выплат, сократить время их назначения”, – цитирует газета ПФР.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / «2020 год худший»: Певец Данко пожаловался на алименты и показал новый дом в Крыму

13.12 / “Реальность порой бывает сумасшедшей”: Ученый предположил наличие “зимней спячки” у древних людей

04.12 / На Суматре лесные духи похитили трех детей, а власти ополчились на шаманов

20.11 / Кушанашвили выделил место «мракобесу» Прохору Шаляпину на Ваганьковском кладбище

28.12 / Ольга Бузова намерена самостоятельно добиться расположения Аллы Пугачевой

02.07 / У детей с COVID-19 могут проявляться неврологические симптомы вместо респираторных

02.09 / СК РФ завел уголовное дело в отношении Навального за незаконный оборот отравляющих веществ

30.09 / Ольга Бузова намекнула поклонникам на проблемы в личной жизни

26.08 / Представлен новый портрет королевы Рании по случаю ее 50-летия

10.01 / “То проходит, то накрывает”: Дочь певицы Валерии призналась в наличии серьезного заболевания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска