Пенсионные фонды переводят назначение пенсий в онлайн

21.01.2021, 18:50, Разное

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В частности, НПФ “Сафмар” сообщил, что заявление о назначении накопительной пенсии можно подать через личный кабинет в мобильном приложении или на сайте фонда. По итогам первого тестового месяца 20% пенсионеров направили такие заявления и необходимые документы онлайн. В фонде надеются, что в первом квартале уже каждый второй будет использовать такой сервис.

При этом раньше заявление можно было оформить только лично в офисе фонда или Почте России. В последнем случае документы надо было заверять у нотариуса, что требовало не только времени и посещения места массового пребывания людей, но и дополнительных денег.

Цифровизация сервисов необходима любым финансовым организациям, чтобы не отстать в конкурентной борьбе и не потерять клиентов. “Цифровизация – это единственно возможный путь для современной финансовой организации”, – отметил операционный директор НПФ “Сафмар” Денис Рудоманенко и напомнил, что удаленный формат взаимодействия стал особенно актуален в период пандемии коронавируса.

Как сообщают сегодня “Ведомости”, в ближайшее время стартует цифровизация ПФР. Это “позволит упростить для граждан процесс назначения пенсий и социальных выплат, а именно, перейти в отдельных случаях на проактивный режим назначения пенсий и выплат, сократить время их назначения”, – цитирует газета ПФР.