 

РКН оштрафует соцсети за вовлечение подростков в незаконные акции

21.01.2021, 18:50, Разное
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РКН вызывает представителей социальных сетей на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП. Интернет-площадки привлекут к ответственности за распространение запрещенной информации, призывающей несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях.

Подобные мероприятия опасны для жизни и здоровья, особенно в период пандемии, подчеркнули в Роскомнадзоре.

За нарушение статьи 13.41 КоАП предусмотрен штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей для юридических лиц. За повторное нарушение сумма увеличивается до одной десятой от размера годовой выручки компании.

Ранее РКН потребовал от соцсети “ВКонтакте” пресечь вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. “На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть “ВКонтакте” направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия”, – говорится в сообщении ведомства.



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