Крушение военного вертолёта в штате Нью-Йорк унесло жизни трёх бойцов Нацгвардии США

21.01.2021, 18:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В штате Нью-Йорк произошло крушение военного вертолёта Национальной гвардии США, пишет The Hill. В результате инцидента погибли трое гвардейцев, отмечается в статье.



Reuters

Три бойца Нацгвардии США погибли в результате крушения военного вертолёта в штате Нью-Йорк, пишет The Hill.

Вертолёт медицинской эвакуации UH-60 Black Hawk разбился в сельской местности в районе городка Мендон во время плановой учебной миссии, говорится в заявлении Управления по военным и военно-морским делам штата.

По факту крушения в настоящий момент проводится расследование.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился в четверг приспустить флаги на государственных зданиях штата в память о трёх погибших гвардейцах.

«Я потрясён сегодняшними новостями о крушении вертолёта Национальной гвардии Нью-Йорка в городе Мендон, в результате чего во время учебной миссии погибли трое храбрейших жителей Нью-Йорка», — прокомментировал ситуацию Куомо.