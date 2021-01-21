При администрации Байдена США останутся непоколебимы в поддержке Украины

21.01.2021, 18:36, Новости дня

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В американском посольстве заверили, что при Джо Байдене США останутся непоколебимы в поддержке Украины. Как пишет «112 Украина», временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин заявила, что её страна поможет Украине стать богатой, демократической, свободной и надёжно защищённой.



Reuters

По случаю инаугурации нового американского президента Джо Байдена временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что её страна останется непоколебимой в поддержке Украины. Как передаёт «112 Украина», об этом пишет пресс-служба посольства США на Украине.

«Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединённых Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надёжно защищённой в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым*, и устойчивой против российской агрессии», — сказала Квин.

Она поблагодарила Украину за то, что её представители присоединились к инаугурационным мероприятиям, чтобы услышать непосредственно от новоизбранного президента Байдена его видение на следующие четыре года.

«Пусть живут ещё четыре года крепких отношений между США и Украиной! Желаю вам здорового и счастливого нового года», — добавила американский дипломат.



* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).