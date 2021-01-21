«Симпатичный парень»: Поклонники раскритиковали новую стрижку Полины Гагариной

21.01.2021, 18:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полина Гагарина удивила свои подписчиков в микроблоге Instagram новым образом. Певица сделала ультракороткую стрижку и перекрасила волосы в более темный цвет.

Артистка показала несколько снимков, которые вызвали недоумение у ее фолловеров. Блондинка с длинными волосами превратилась в шатенку, с челкой, зачесанной на бок. Полина Гагарина позировала в нескольких образах. На одной из фотографий она была запечатлена в бежевых штанах, майке белого цвета и массивном серебряном колье. Несколько кадров были в черных нарядах, а также фото в золотистом платье с полностью открытой спиной. Поклонники с трудом признали в певице свою любимицу. Некоторые сравнили артистку с американской звездой Дианой Крюгер. Виктория Дайнеко написала, что исполнительнице очень идет этот образ. Особенно коллеге понравилась первая фотография из публикации.

Большинство комментаторов сошлось на том, что с такой короткой стрижкой Полина Гагарина больше похожа на мужчину. Ее обвинили в отсутствии нежности и красоты, а также вновь обратили внимание на излишнюю худобу певицы. Экс-супругу Дмитрия Исхакова назвали «симпатичным парнем» и встревожились, что она после развода «совсем высохла».